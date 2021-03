Les fortes pluies inquiètent plusieurs riverains locaux

Malgré l’absence partielle de neige et de glace, les fortes pluies pourraient faire gonfler dangereusement le niveau des rivières dans les prochaines heures.

Cette impressionnante quantité d’eau prévue devrait faire monter le stress des riverains d’ici lundi.

Les experts prévoyaient de très hauts débits autant dans la rivière Chaudière que dans la rivière Beaurivage.

La Ville de Lévis a d’ailleurs lancé des travaux préventifs pour réduire les risques d’inondations dans le secteur de Saint-Étienne, proche de la rivière Beaurivage.

Éviter les embâcles

Une pelle amphibie est en marche pour briser le couvert de glace et éviter les débordements. Les équipes seront actives de jour et de nuit. On souhaite ainsi éviter les inondations dues à un embâcle, a expliqué Steve Larose, du service de sécurité incendie de Lévis. Normalement, ces travaux ont lieu en avril, mais ils ont été devancés en raison des conditions météorologiques.

À Beauceville, certains affluents ont provoqué des refoulements mineurs vendredi.

Le pont reliant la ville de Saint-Joseph à la municipalité de St-Joseph des Érables (route 276) a été fermé en raison d’une inondation moyenne. Une partie des glaces était coincée à cet endroit.

En fin d’après-midi, le niveau avait baissé, mais la pluie a repris en soirée. « C’est stabilisé pour le moment », a précisé Alain Busque, directeur du service incendie de Saint-Joseph.

À Sainte-Marie, la situation était sous contrôle.

— Avec Elsa Iskander