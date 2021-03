Les variants dominants dès avril au Québec

Les variants du SRAS CoV-2 deviendront dominants au Québec d'ici le début du mois d'avril, montrent des projections modélisées par l'équipe de Mathieu Maheu-Giroux, épidémiologiste à l'Université McGill, en collaboration avec Marc Brisson, professeur titulaire à l'Université Laval et dévoilées par l’INSPQ vendredi.

«Les chercheurs et collaborateurs à l'INSPQ ont présenté aujourd'hui leurs conclusions lors d'un breffage technique sur la propagation des variants du SRAS-CoV-2 au Québec.

Selon ces modélisations, les variants B.1.1.7 (le plus présent) et B.1.351 vont bientôt représenter plus de 50 % des nouvelles infections de COVID-19 au Québec.

Ces variants se propagent rapidement en raison de leur meilleure capacité à se transmettre d'une personne à une autre.

Actuellement, il y a plus de 4 682 cas cumulatifs de variants au Québec», selon le communiqué émis par l’INSPQ.

« L'augmentation des cas de variants sous surveillance rehaussée que l'on constate signifie que le niveau actuel d'application des mesures de prévention est insuffisant pour contenir leur transmission et maîtriser l'épidémie, du moins jusqu'à ce qu'une très grande proportion de la population québécoise soit vaccinée », explique le Dr Gaston De Serres, médecin épidémiologiste à l'INSPQ.

La dominance des variants parmi tous les cas de COVID-19 au Québec est inévitable. On peut cependant agir dès maintenant pour limiter l'impact des variants sur les hospitalisations et les décès.

Plus de détails suivront.

