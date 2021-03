Saguenay–Lac-Saint-Jean: des aînés de 90 ans vaccinés après les 65 ans

Les centres de vaccination du Saguenay–Lac-Saint-Jean fonctionnent à 25% de leur capacité, ce qui a un impact majeur sur la prise de rendez-vous, certains aînés de 90 ans étant parfois vaccinés après d’autres catégories d’âge.

Berthe Saint-Gelais, une femme de 91 ans, a enfin reçu sa première dose du vaccin contre la COVID-19 vendredi. Sa fille avait pourtant pris la peine de l’inscrire dès le début de la campagne de vaccination, il y a un mois.

«Je trouve ça dommage que ma mère ne soit pas encore vaccinée à son âge alors qu’il y en a des beaucoup plus jeunes qui le sont», s’est inquiétée Francine Gagnon.

Et elle n’est pas la seule dans cette situation.

À la sortie de la clinique de vaccination de Chicoutimi, l’équipe de TVA Nouvelles a rencontré des personnes de tous âges, aussi bien de 65 ans que de 70 ou même 90 ans, qui ont reçu une dose de vaccin vendredi.

Au centre de Chicoutimi, tout est aménagé pour vacciner plusieurs citoyens à la fois et les employés sont également prêts, mais seulement deux corridors sur six sont utilisés en raison du manque d’approvisionnement des doses.

«On nous dit que Montréal, c’était plus épidémique, alors on a donné un petit coup. Mais là, il serait temps qu’ils nous retournent l’ascenseur», a souligné un citoyen rencontré sur place.

De son côté, Francine Gagnon aurait voulu que sa mère se fasse appeler par un membre du personnel pour déplacer son rendez-vous plus tôt comme d’autres régions l'ont fait.

Et c’est ce que les autorités de la santé ont l’intention de faire, mais il leur faut d’abord s’assurer que les doses promises seront livrées et que le personnel soit suffisant pour pouvoir rappeler toutes les personnes plus âgées qui ont un rendez-vous plus tard.