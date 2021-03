Le gouvernement a cédé aux pressions : il abandonne le retour à l’équilibre budgétaire à l’intérieur du cycle de cinq ans prévu par la loi. Il a présenté hier un budget dépensier, au-delà de la pandémie. Il faudra voter une entorse à la loi.

Je ne nierai pas l’ampleur du choc que l’économie a subi au cours de la dernière année. Cependant, soyons francs : il y a toujours une bonne raison pour ne pas équilibrer le budget. Toujours, toujours, toujours.

Je juge ce budget dépensier. La dernière année avant la pandémie (2019-20), les dépenses de programmes du gouvernement totalisaient 99 milliards $. L’année après la pandémie (2022-23), elles auront grimpé à 120 milliards $. Tout un bond.

Une bonne loi

La Loi sur l’équilibre budgétaire a été bien pensée. Le principe général consiste à équilibrer le budget. Lorsqu’un choc comme une récession frappe l’économie, un déficit est exceptionnellement permis. La raison est simple : une récession réduit subitement les entrées de fonds au gouvernement et le force à accroître ses dépenses.

De surcroît, si le gouvernement essaye de couper dans les dépenses lors d’une semblable période, il va aggraver l’ampleur de la dépression économique. La Loi a été pensée pour éviter ces effets indésirables. Mais lors de la reprise, il faut remettre les finances en ordre et revenir à l’équilibre dans un délai de cinq ans.

La pandémie a frappé durement l’économie. Mais une bonne partie des effets sont temporaires. Une fois la pandémie derrière nous, et nous n’en sommes pas si loin, l’économie québécoise roulera à fond de train comme en février 2020. Rapidement, nous allons retomber dans les problèmes de pénurie de main-d’œuvre, conséquence du plein emploi.

Dans ce contexte, il n’y a plus lieu pour le gouvernement de parler de dépenser massivement pour la relance. Il y aura bien sûr un besoin d’offrir des aides ciblées aux secteurs que la pandémie a matraqués, comme le tourisme ou le spectacle. Mais rien pour couler nos finances publiques.

Déficit et richesse

Gardons d’ailleurs une chose à l’esprit. Nous entendrons à la sortie de la crise la même chanson que nous entendons aujourd’hui : les déficits sont nécessaires à la réussite économique dans les prochaines années. Dans une forme plus habile, on dira que l’austérité serait la pire chose pour casser l’élan de sortie de la crise.

La définition québécoise de l’austérité est abusive. On décrit comme austérité tout ralentissement de la croissance des dépenses. On confond la hache et un simple système de freinage.

Les dernières années devraient pourtant nous avoir appris une leçon. Le ménage dans les finances publiques qu’a opéré le gouvernement Couillard a-t-il tué l’économie du Québec ? Pas du tout. Au contraire, depuis ces efforts, l’emploi et la croissance de la richesse se portent mieux au Québec.

Sur le niveau de vie, nous avons amorcé un rattrapage, et notre taux de chômage est maintenant le plus bas au Canada.

Non, les dettes ne sont pas le gage de la prospérité.