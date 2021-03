Un «pod» de luxe avec spa privé et vue sur les étoiles

Un lit douillet, de grandes fenêtres avec vue sur la Grande Ourse, une terrasse avec jacuzzi et sauna privés: le nouveau Sky Pod est un mini-chalet tout indiqué pour un séjour de luxe en amoureux.

Situé dans les montagnes de La Conception, dans les Laurentides, le Sky Pod fait partie des plus récentes nouveautés de Bel Air Tremblant, un site d'hébergements originaux haut de gamme, connu surtout pour ses dômes de glamping.

Le domaine a inauguré, début 2021, un total de cinq nouveaux mini-chalets appelés «pods», qui ont chacun leur architecture unique.

Certains sont conçus en longueur, comme le Antarctica 2, d’autres ont un toit cathédrale, comme le Calafate, ou encore de très longues façades vitrées, comme le Ushuaia.

Le Sky Pod, lui, est construit en hauteur sur deux étages et comprend une petite cuisine moderne tout équipée (avec mini lave-vaisselle!), une salle d’eau, une salle de bain complète, un lit King, un foyer au gaz, un garde-robe walk in et, surtout, une façade vitrée inclinée vers le ciel étoilé.

«Ce qui est toujours, toujours privilégié, c’est la vue», explique Pascal Djalane, directeur général de Bel Air Tremblant, à propos de la conception des hébergements.

Romantiques, tous les pods sont aussi dotés d’une plateforme-terrasse avec sauna et jacuzzi privés.

«Il n’y a pas un week-end, je pense, où il n’y a pas soit un anniversaire de mariage, soit une demande en mariage!», affirme Pascal Djalane. «Il y a une grosse demande pour les occasions spéciales, comme les anniversaires, les gens qui fêtent leurs 40 ans, leurs 50 ans.»

Sushis, nature et alpagas

Les pods ne sont pas les seules nouveautés des derniers mois: un pod rond a fait son apparition à l'été et deux dômes sont venus s’ajouter aux dômes existants, dont un «dôme double» qui fait particulièrement rêver.

Un restaurant japonais, le Ekki Sushi, et une petite épicerie fine ont aussi vu le jour cet hiver.

Le domaine abrite un pavillon avec piscine extérieure (l'été), bistro, cinéma, spa et salle de yoga, ainsi qu’une mini-ferme et un très «instagrammable» petit pont suspendu.

Dans les environs, les visiteurs peuvent profiter du sentier multifonctionnel le P’tit Train du Nord, qui passe juste à côté, ou de la station Tremblant, à 10 minutes de voiture. Mais il n’y a rien de mal à rester dans son pod pendant tout le séjour, à déguster des sushis et relaxer dans le jacuzzi!

- Le Sky Pod est offert à partir de 370 $ par nuit.

- Détails, prix et autres hébergements: belairhoteltremblant.com/fr.