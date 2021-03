Variants: des impacts sur le bloc opératoire de l’Hôpital de Rivière-du-Loup

L’éclosion se poursuit à l’unité de pédiatrie et de court de séjour à l’Hôpital de Rivière-du-Loup. Deux usagers de plus sont maintenant infectés, pour un total de six patients et deux employés, ce qui provoque des effets collatéraux sur le bloc opératoire.

L’une des salles de chirurgie du Centre hospitalier régional du Grand-Portage sera fermée partiellement. La cadence du nombre d’opérations effectuées sera affectée jusqu’au 2 avril minimalement. Le travail en général des employés se voit modifié. D’ailleurs, cinq d’entre eux seront relocalisés ailleurs.

« Nos professionnels en soins sont encore prêts à se battre, mais ils sont aussi pas mal fatigués et pas mal tannés de la pression. », explique d’emblée la présidente de la FIQ Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec du Bas-Saint-Laurent, Cindie Soucy.

Cette fermeture partielle du bloc opératoire est surtout causée par le manque de main-d’œuvre. Plusieurs membres du personnel infirmier sont présentement en isolement. Toutefois, le nombre exact n’a pas été confirmé par le CISSS, mais en début de semaine on parlait d’une cinquantaine de personnes.

« Ça amène beaucoup de problématique. Les professionnels en soin qui restent pour tenir le fort se retrouvent dans une surcharge de travail qui est incroyable», poursuit Cindie Soucy.

Des citoyens rencontrés comprennent la situation.

« C’est dommage, en même temps, faut bien gérer l’éclosion actuellement. Si ce sont les mesures à prendre, je pense que c’est la bonne chose à faire. », raconte une première citoyenne.

« On n’a pas le choix. Il y a beaucoup de gens qui prennent des risques. Donc, c’est eux qui rentrent-là qui fait que ça rallonge les cas encore. », mentionne un deuxième.

Notons que le Bas-Saint-Laurent a enregistré, jeudi, son pire bilan quotidien de la COVID-19 depuis le début de la pandémie avec 46 nouvelles infections.