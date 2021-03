7 Américains de 65 ans et plus sur 10 ont reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19

La campagne de vaccination va bon train aux États-Unis où plus de 50 millions de personnes ont reçu les deux doses de vaccin contre la COVID-19.

Les plus récentes données partagées par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) indiquent que plus de 140 millions de doses ont été administrées en date de samedi.

Cela signifie que plus de 91 millions d’Américains ont reçu au moins une première dose. Parmi ceux-ci, 71% sont des personnes âgées de 65 ans et plus, rapporte CNN.

En contrepartie, 35% des adultes de 18 ans et plus ont été inoculés au moins une première fois.

Depuis vendredi, un peu moins de 3,5 millions de doses ont été administrées. C’est la cinquième fois depuis le début de la campagne que le nombre de doses injectées surpasse le cap des 3 millions pour des jours consécutifs.

Jeudi, le président Joe Biden a indiqué vouloir administrer 200 millions de doses dans les 100 premiers jours de sa présidence. C’est le double de son objectif initial qui était de 100 millions de doses en 100 jours.

