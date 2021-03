COVID-19: chaque jour plus de cas en Ontario et au Québec

L’Ontario a rapporté pour une troisième journée consécutive plus de 2000 nouveaux cas de COVID-19, samedi, alors que le Québec est repassé au-dessus des 1000 cas, une première en plusieurs semaines.

• À lire aussi: Assouplissements: les médecins demandent au gouvernement Legault de faire marche arrière

Ainsi, l’Ontario a recensé 2453 infections supplémentaires ainsi que 16 décès de plus, portant son bilan cumulatif à 340 692 cas et à 7308 pertes de vie. Pour ce qui est du nombre de nouveaux malades, on parle d’un sommet depuis février et il y a clairement une accélération, les autorités ayant confirmé la semaine dernière le début d’une troisième vague dans la province la plus peuplée.

D’ailleurs, la moyenne des infections sur sept jours est passée à 1944 cas, alors qu’elle était de 1532 une semaine auparavant et de 1337 il y a deux semaines.

Quelque 985 Ontariens sont hospitalisés (+72), 365 sont aux soins intensifs (+6) et 192 sont sous respirateur (-23).

Toronto (814 cas) et les régions de Peel (411 cas), de York (263 cas) de Hamilton (156 cas), de Durham (139 cas) et d’Ottawa (115 cas) demeurées à surveiller.

Au Québec, la montée des cas observée au cours de la dernière semaine s’est concrétisée une nouvelle fois, samedi, alors qu’on a signalé 1009 nouveaux cas et huit décès, dont deux survenus la veille. Au total depuis le début de la crise sanitaire, la Belle Province cumule 307 394 contaminations ainsi que 10 645 morts.

Les hospitalisations demeurent stables (481), mais les soins intensifs sont moins occupés (108, -7).

Montréal (367 cas), Laval (125 cas), la Capitale-Nationale (96 cas), la Montérégie (86 cas), l’Outaouais (68 cas), les Laurentides (58 cas), Lanaudière (42 cas) et Chaudière-Appalaches (41 cas) sont les régions les plus touchées.

Un autre record a été atteint pour la vaccination, avec 53 796 doses administrées pour un total jusqu’ici de 1 176 760 doses données sur les 1 380 295 doses reçues.

En début d’après-midi, le pays comptait un cumulatif de 960 117 cas (+3462) et de 22 850 décès (+24).

La situation au Canada:

Ontario: 340 692 cas (7308 décès)

Québec: 307 394 cas (10 645 décès)

Alberta: 145 028 cas (1979 décès)

Colombie-Britannique: 95 677 cas (1449 décès)

Manitoba: 33 810 cas (932 décès)

Saskatchewan: 32 559 cas (430 décès)

Nouvelle-Écosse: 1704 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1559 cas (30 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1015 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 156 cas

Yukon: 73 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 960 117 cas (22 850 décès)