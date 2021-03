Deux entreprises québécoises de technologies sont vendues

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

Zerospam et Moka cédées à des acheteurs hors Québec

Dans un communiqué publié uniquement en anglais et en allemand, l’entreprise allemande Hornetsecurity a annoncé jeudi l’acquisition de Zerospam, une techno montréalaise fondée en 2003 qui est spécialisée dans la protection contre les pourriels. Deux jours plus tôt, la firme Mogo de Vancouver avait fait part de son intention de mettre la main sur la « fintech » québécoise Moka pour 64 M$. Dans le cadre de la transaction, des actionnaires de Moka comme Desjardins et la Banque Nationale deviendront actionnaires de Mogo. Moka propose une application d’épargne et d’investissement.

Un dirigeant de Power Corporation vend

Jocelyn Lefebvre, haut dirigeant de Power Corporation et associé de la filiale Sagard Private Equity Europe, a récemment réalisé un profit de plus de 687 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions du conglomérat montréalais. À l’emploi de Power depuis 1992, il vit en Europe depuis plusieurs années et détient la nationalité française.

Ivanhoé Cambridge investit en techno

La filiale immobilière de la Caisse de dépôt, Ivanhoé Cambridge, a annoncé cette semaine un investissement de 107 M$ dans des fonds gérés par la firme californienne Fifth Wall. Cette dernière se présente comme le plus important acteur mondial du capital de risque axé sur le secteur immobilier. Fifth Wall investit également dans de jeunes entreprises présentes dans d’autres secteurs.

Naya redevient québécoise

Les firmes d’investissement Champlain de Montréal et GefCo de Laval viennent de se porter acquéreurs de l’embouteilleur d’eau de source Naya pour une somme non divulguée. L’entreprise de Mirabel appartenait à la firme d’investissement L Catterton du Connecticut depuis 2009. Fondée en 1986, Naya emploie plus de 80 personnes.

Un nouveau club d’investisseurs

Jean-François Bouchard, cofondateur de Sid Lee, et François Arbour, fondateur de PremiumBeat, une entreprise vendue à l’américaine Shutterstock pour 32 M$ US en 2015, ont lancé un nouveau club d’investissement. Angels of Many (AoM) entend effectuer des investissements de 500 000 $ à 5 M$ dans de jeunes entreprises actives dans le logiciel ou le commerce électronique. Une quinzaine d’investisseurs font déjà partie d’AoM.

Il vend du Osisko

Le président exécutif du conseil d’administration de Redevances Aurifères Osisko, Sean Roosen, a vendu pour 2,9 M$ d’actions de l’entreprise montréalaise la semaine dernière. Il a travaillé activement au développement de la mine d’or Canadian Malartic en Abitibi, aujourd’hui propriété d’Agnico Eagle et de Yamana Gold.