Faire peau neuve avec l’intelligence artificielle

À 16 ans, Rachelle Séguin rêvait déjà de fonder son entreprise de cosmétiques et de changer les façons de faire de cette industrie. Moins de 10 ans plus tard, elle se retrouve à la tête d’Omy Laboratoires, qui se spécialise dans les produits de soins pour la peau formulés sur mesure grâce à une application d’intelligence artificielle. Lancée en 2018, l’entreprise a le vent dans les voiles.

« On double notre chiffre d’affaires chaque année. En 2021, il devrait atteindre 5 millions $ », affirme Rachelle Séguin qui a démarré son entreprise avec une associée, Andrea Gomez.

Les deux femmes, qui sont dans la vingtaine, mijotent plusieurs projets de développement, dont la construction de leur propre laboratoire à Québec. Un investissement qui s’élève à 1,5 million $.

Omy Laboratoires loge actuellement dans les laboratoires de l’Université Laval qui, par le biais de son incubateur Entrepreneuriat Laval, a soutenu le lancement d’Omy.

« On a optimisé l’espace offert au maximum, il est temps que l’on bouge », explique Rachelle Séguin, qui est chimiste cosméceutique de formation et détient une maîtrise en sciences pharmaceutiques.

Elle et son associée ont d’emblée pris le virage de l’industrie 4.0.

« Notre nouveau laboratoire, d’une superficie de 8000 pieds carrés, permettra une production largement automatisée pour accélérer le processus de fabrication. »

La force du sur mesure

C’est que les commandes affluent même en cette deuxième année de pandémie. La majorité des ventes, soit 80 %, se font en ligne.

« Notre force, c’est le sur mesure », lance Rachelle Séguin.

Pour créer des produits adaptés aux besoins spécifiques de ses clients, Omy utilise une technologie d’analyse de peau 3D, SkinIA, basée sur l’intelligence artificielle. L’analyse de la peau se fait en ligne à partir d’une simple photo du visage démaquillé. Grâce à l’information recueillie, les spécialistes d’Omy développent une formulation unique qui est mise en pot et expédiée dans un délai de 24 h à 48 h.

La mission d’Omy a évolué au fil de sa jeune existence.

« Aujourd’hui, on se concentre sur l’humain dans sa globalité, affirme Rachelle Séguin. On veut accompagner nos clientes tout au long de leur vie. La peau change avec l’âge ou l’état de santé de la personne. On développe des produits qui répondent à différents besoins. »

Actuellement, la clientèle d’Omy est constituée majoritairement de femmes.

« On compte entre 5 % et 10 % d’hommes, une proportion que l’on veut accroître au cours des prochaines années », dit Rachelle Séguin qui vient de lancer de nouveaux produits dont un lait démaquillant et un masque tri-exfoliant de performance.

Omy innove non seulement dans la fabrication de ses produits, mais aussi dans ses emballages qui se veulent écoresponsables. Des produits naturels comme un dérivé de sucre ou un amidon de maïs entrent dans la composition de certains de ses emballages. « Maintenant qu’on a atteint un volume de production, c’est plus facile d’innover dans le packaging », explique Rachelle Séguin.

Le chemin parcouru

Rachelle Séguin doit parfois se pincer quand elle réalise le chemin parcouru en moins de trois ans.

« Je n’en reviens juste pas d’être rendu là où on est. C’est une grande fierté pour moi de contribuer à l’emploi d’une trentaine de personnes », confie cette adepte de l’escalade et du benji.

Ce sont deux activités qui lui procurent une montée d’adrénaline, un peu comme l’entrepreneuriat. Rachelle le reconnaît, il y a eu de nombreux défis à relever pour assurer la croissance de l’entreprise. Ce n’est toutefois rien pour l’arrêter.

« L’entrepreneuriat te donne la capacité d’améliorer le monde. C’est grisant de réaliser qu’on peut concrétiser ses idées », confie-t-elle.

Omy Laboratoires

Date de fondation : 2018

Activités : fabrication de produits de soins pour la peau sur mesure

Actionnaires : Rachelle Séguin, Andrea Gomez

Nombre d’employés : 32