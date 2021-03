Formule E: deux ePrix à Rome et à Valence en avril

Deux ePrix, et non un comme prévu initialement, se tiendront à Rome les 10 et 11 avril, et à Valence (Espagne) les 24 et 25 avril, a annoncé la Formule E dans un communiqué samedi.

Cette nouvelle modification du calendrier de la saison 2021, qui a débuté par deux courses à Diriyah (Arabie Saoudite) les 26 et 27 février, fait suite aux derniers développements de la pandémie de COVID-19 et aux restrictions sanitaires qui en découlent.

Ce sont donc pour l’heure dix manches qui figurent au calendrier, mais celui-ci est susceptible d’être encore largement modifié.

« La suite (...) sera confirmée prochainement », ajoute la FE, qui précise que « toutes les modifications dépendent des restrictions portant sur les voyages ainsi que des protocoles mis en place par les gouvernements locaux ».

Le calendrier provisoire de la saison 2021 du Championnat du monde de Formule E: