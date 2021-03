Inondations à Lévis et en Beauce: les riverains locaux s’en tirent pour l’instant

Les craintes d’inondations importantes à Lévis et en Beauce en raison de la pluie et de la fonte des glaces dans les rivières se dissipent peu à peu, même si on refuse de crier victoire tout de suite.

À Lévis, le couvert de glace de la rivière Beaurivage qui inquiétait les autorités a été retiré avec succès grâce à la pelle amphibie, communément appelée «grenouille». Comme la rivière s’est rapidement retrouvée «à l’eau claire», il n’y a pas eu d’embâcle et les inondations ont été évitées.

«On s’en est sorti pour le week-end, mais on surveille encore la quantité de pluie que l’on pourrait recevoir dans les prochaines semaines et la fonte des neiges. Pour l’instant, ça s’annonce bien», laisse entendre Réjean Pérusse, chef de division au Service de sécurité incendie de Lévis.

Débordements mineurs

En Beauce, le constat est aussi très encourageant. À Saint-Joseph, même si le pont menant à Saint-Joseph-des-Érables était toujours fermé samedi après-midi en raison d’une inondation mineure, la situation était en constante amélioration.

Les glaces ont quitté les eaux du territoire en fin de soirée la veille, faisant baisser le niveau de la rivière d’une vingtaine de centimètres, une baisse qui s’est poursuivie au courant des heures suivantes.

Du côté de Beauceville et de Scott, la pluie a occasionné quelques petits débordements mineurs, mais la situation s’est vite résorbée.

«Pour l’instant, c’est un printemps extraordinaire», souligne Nicolas Roy, chef du Service de sécurité incendie de Scott.