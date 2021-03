Jean Gattuso : le renard de la transformation alimentaire

Nous avons malheureusement appris récemment que Jean Gattuso quittera son poste à la direction des Industries Lassonde à titre de président et chef de l’exploitation. Il était chez Lassonde depuis 34 ans. Gattuso quittera ses fonctions en septembre prochain. Il sera remplacé par Vincent R. Timpano, qui était déjà avec l’entreprise.



Aujourd’hui, les Industries Lassonde, basé à Rougemont en Montérégie, sont connues surtout pour leurs marques de jus de fruits et légumes Rougemont, Allen, Oasis et Fairlee et une vingtaine d’autres marques. L’entreprise québécoise centenaire emploie plus de 2700 employés, et opère 24 usines à travers l’Amérique du Nord. L’entreprise qui a débuté en 1918 avec l’ouverture d’une simple usine de cannage à Rougement, génère aujourd’hui des revenus qui atteignent pratiquement 2 milliards de dollars. L’entreprise doit beaucoup son succès au leadership de Jean Gattuso.



Il a joint l’entreprise en 1987 comme directeur en marketing après quelques années chez Catelli, mais il a commencé vraiment à faire sa marque chez Lassonde en 1998, lorsqu’il est nommé PDG de A. Lassonde. Il devenait ensuite président et chef de la direction en 2004 et continuera d’occuper le poste de numéro un de l’entreprise qui changera de structure avec les années.



Sous sa gouverne, Lassonde a bougé, et pas à peu près. Avec les années, les Industries Lassonde ont pris d’assaut l’Amérique par le biais d’acquisitions importantes. En 2001, la compagnie signe une entente avec Sunkist pour des jus prêts à boire. Ensuite, dans la même année, Lassonde participait au développement de produits de Tetra Pak, un emballage révolutionnaire pour les jus. C’est à ce moment-là que Lassonde devenait un leader en innovation, surtout dans le domaine de l’emballage. En 2002, Lassonde met la main sur la compagnie Golden Town Apple Products en Ontario. Durant la même année, la compagnie acquière Alfresh Beverages Canada Corp., manufacturier des produits comme Everfresh, Sunlike, Fairlee, Tropical Grove et Rich n' Ready.



En 2006, Lassonde se lance dans le vin avec la création des Vins Arista. L’années suivante, en 2007, A. Lassonde inc. achète les actifs reliés à la fabrication et à la commercialisation des jus et boissons de fruits prêt-à-boire de l’entreprise canadienne McCain Foods. En 2009, une autre acquisition, cette fois-ci, avec Apple Valley Juice Corporation située à Clarksburg en Ontario.



Mais c’est en 2011 que Lassonde fait un saut majeur aux États-Unis avec l’acquisition de Clement Pappas and Company, pour 390 millions $US. Un gros morceau pour l’entreprise de Rougemont. L’achat de Clement Pappas sera suivi par une autre acquisition américaine, celle d’Apple & Eve de Port Washington, New York pour 150 millions $US. En 2018, Lassonde y va d’une troisième acquisition américaine, celle d’Old Orchard Brands situé à Sparta au Michigan. Finalement, en 2019, les Industries Lassonde investissent encore une fois dans le vin et devient actionnaire de Diamond Estates Wines & Spririts, l’un des plus importants producteurs de vins VQA en Ontario.



Depuis 2012, les ventes d’Industries Lassonde ont doublé. Et dans le domaine de la transformation alimentaire, ce n’est pas rien. Jean Gattuso est l’un des leaders les plus actifs et dynamique dans le secteur de la transformation au Canada, point. Il a un flair comme nul autre. Il est vraiment le renard qu’une entreprise en transformation alimentaire veut de son côté. Rusé, stratégique mais toujours sans prétention. Sans être trop visible, Jean Gattuso était toujours là. Pour lui, pour son équipe et pour les clients. Il a su bien travailler autant avec la famille Lassonde, qu’avec l’ensemble de l’industrie. Le lègue de Jean Gattuso est immensément impressionnant.



Repose-toi bien Jean, ta retraite est bien méritée.