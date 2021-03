L’archevêque de Montréal défend les assouplissements dans les lieux de culte

Depuis vendredi, les lieux de culte peuvent accueillir jusqu’à 250 fidèles. Pourtant, le Québec connaît une recrudescence du nombre d’infections. L’arrivée des variants laisse présager le début d’une troisième vague dans la province.

Malgré ce contexte, l’archevêque de Montréal maintient que les assouplissements sont bénéfiques et sécuritaires. Monseigneur Christian Lépine affirme que la limite de 250 fidèles a fait ses preuves ailleurs.

De plus, il mentionne que les croyants doivent respecter plusieurs mesures sanitaires, dont le port du masque et la distanciation. L’homme d’Église précise aussi que souvent, le nombre de fidèles réunis est bien en deçà de la limite de 250.

L’archevêque de Montréal ajoute qu’il est important de ne pas négliger les enjeux spirituels, psychologiques et sociaux au sein de la population.

«C’est certain que le défi, c’est de protéger la santé des gens, mais il faut aussi être sensible aux enjeux collatéraux quand ça fait un an que les gens vivent la pandémie», affirme Mgr Christian Lépine.

Rester vigilant

Alors qu’on remet en question l’ouverture des écoles, des cinémas et des salles de spectacle, plusieurs s’interrogent sur la pertinence de permettre à 250 personnes de se rassembler dans un lieu de culte.

L’arrivée imminente des messes de Pâques inquiète aussi plusieurs citoyens, puisqu’un plus grand nombre de fidèles risquent de s’entasser dans les églises.

L’archevêque de Montréal répète que ses collègues et lui demeurent vigilants et attentifs aux directives de la Santé publique

«Ce qu’on dit aux gens, c’est que si vous avez des enjeux de santé, ne venez pas», explique Christian Lépine.

