Les libéraux réélus à Terre-Neuve-et-Labrador

Le Parti libéral a remporté 22 des 40 sièges en jeu lors des élections générales à Terre-Neuve-et-Labrador, qui ont été perturbées par la pandémie de COVID-19.

Le chef libéral Andrew Furey, qui est premier ministre de la province depuis août 2020, a remporté son parti et sera majoritaire à la Chambre d’assemblée de la province, lui qui commandait un gouvernement minoritaire avec 19 députés lors de la dissolution de la chambre.

Les conservateurs de Ches Crosbie ont fait élire 13 candidats et les néodémocrates d’Alison Coffin ont vu deux de leurs candidats obtenir une majorité de voix. Les deux chefs ont toutefois échoué à obtenir un siège. Trois candidats indépendants ont aussi obtenu la faveur des électeurs.

Il s’agit de résultats préliminaires, selon Élections NL, qui gère les scrutins à Terre-Neuve-et-Labrador. Une mise à jour est prévue mardi prochain.

Rappelons que l’élection avait été déclenchée à la mi-janvier en vue d’un scrutin pour le 13 février, mais une flambée des cas a forcé les autorités à interdire le vote en personne à la dernière minute. Les résultats, provenant de bulletins de vote acheminés par la poste, ont été dévoilés samedi, soit 15 jours plus tard que la cible du 12 mars évoquée plus tôt.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a salué la victoire des libéraux.

«Depuis son arrivée en fonction l’année dernière, le premier ministre Furey a fait preuve de leadership et de collaboration, ce qui a été essentiel à la lutte contre la COVID-19. Ensemble, nous continuerons de renforcer les soins de santé, de protéger les Terre-Neuviens et Labradoriens contre le virus et de les aider à traverser cette pandémie mondiale», a dit M. Trudeau, par communiqué, citant notamment le «prolongement d’initiatives importantes telles que la Stratégie de croissance pour l’Atlantique et les projets du Bas-Churchill».