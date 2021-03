Migrants: Biden rattrapé par sa première crise

En début de mandat, le président Biden annonçait des décisions plus faciles, directement en ligne avec ses engagements électoraux. Une période de grâce ! Au cours des derniers jours, il a été rattrapé par sa première vraie crise. Un afflux de milliers de migrants se présente à la frontière avec le Mexique.

Sur cet enjeu, Joe Biden avait habilement contourné la question de fond. Il avait dénoncé le côté sans cœur de l’administration Trump qui séparait les enfants de leurs parents lors d’arrestations à la frontière. Il se moquait du projet de mur payé par les Mexicains que n’a jamais livré Donald Trump.

Mais jamais il n’avait détaillé ses solutions à ce problème. La crise à laquelle il est confronté cette semaine nous rappelle l’importance cruciale des frontières dans un pays. Lorsqu’un pays ne contrôle plus ses frontières, il abandonne toute sa politique d’immigration.

Nous nous souvenons du chemin Roxham. À quoi bon établir en détail une politique d’immigration pour un pays, avec des critères et des documents à remplir, si n’importe qui peut usurper la frontière ?

Malgré les beaux discours d’entraide et de générosité sociale, monsieur Biden n’aura qu’un seul choix : la fermeté à la frontière. Fermer la porte, surveiller intensivement et renvoyer des illégaux au besoin.

Monde idéal

Il n’aura pas le choix parce que des millions de personnes vivent dans des conditions désespérantes au Guatemala, au Honduras ou au Venezuela. Si la nouvelle se répand que sous Joe Biden, l’entrée aux États-Unis est facilitée, on n’ose pas imaginer le flot de migrants qui se présentera à la frontière.

Dans un monde idéal, Joe Biden voudrait gérer chaque dossier de migrant avec la méthode du Canada pour les arrivants au chemin Roxham. On arrête les gens, ils se déclarent réfugiés politiques et demandent au pays de les accueillir. On leur fixe alors une audience devant un tribunal d’immigration pour étudier leur demande.

Remplissent-ils les critères d’un réfugié ? Sont-ils vraiment en danger dans leur pays ? Un beau processus bien ordonné. Mais tout cela devient vite théorique.

Dans les faits, le nombre effarant de dossiers crée un engorgement et des délais de traitement. Un certain nombre de migrants qui sont conscients de ne pas remplir les critères du statut de réfugié ne se présentent tout simplement pas à l’audience. Ils vivront comme des illégaux dans le pays.

Le choix n’est pas difficile entre vivre illégalement dans l’un des pays les plus riches du monde ou vivre dans un pays en crise économique et politique...

Les frontières ne sont pas à la mode dans le discours dit moderne. La bien-pensance de gauche chez nous ou parmi les démocrates américains rêve d’un monde « sans frontières ».

Les frontières, tout comme la Constitution, constituent néanmoins l’une des assises d’un pays. Sans gestion des frontières, les politiques d’immigration sont ridiculisées, les programmes sociaux vont craquer, puis les finances vont y passer. Et le tissu social va se dégrader.

Bonne chance, monsieur Biden.