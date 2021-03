Créée en 1961 par l’Institut international du théâtre (IIT), la Journée mondiale du théâtre est célébrée chaque année le 27 mars par la communauté théâtrale internationale avec l’organisation de nombreuses manifestations théâtrales. Les membres de la table de concertation du théâtre du Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches proposent à cette occasion une programmation rassembleuse pour célébrer plus que jamais, la richesse et la diversité de l’offre théâtrale d’ici sous le thème « Nous, le théâtre ! ». Le théâtre, dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, c’est plus d’une soixantaine de compagnies professionnelles et de collectifs, plusieurs centaines d’artistes, d’artisans et de travailleurs culturels, un millier de représentations et plus de 125 000 spectateurs chaque année.

Une 1re pour le prix Bob Gillen

Photo courtoisie

Bravo à Yves Juneau (photo), président-directeur général de l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) depuis 2013 qui a reçu le prix Bob Gillen Memorial Award remis par l’Association des journalistes nord-américains des sports de glisse (NASJA) pour la saison 2020-2021. Ce prix est remis à une personne qui, par sa contribution remarquable dans le domaine des relations publiques et des communications, élève l’industrie du ski à travers l’Amérique du Nord à de plus hauts sommets. Dans l’histoire de la NASJA et du prix Bob Gillen décerné depuis 2002, c’est la première fois qu’un Canadien est récompensé. La carrière d’Yves Juneau a débuté dans les années 90 à Tremblant comme directeur des communications et s’est poursuivie pendant une décennie comme directeur régional des ventes et du marketing pour le Mont-Sainte-Anne et la Station touristique Stoneham (RCR) entre 1999 et 2009. Suite à un passage à la SÉPAQ, il est devenu depuis 2013 président-directeur général de l’ASSQ.

Les Grands Gagnants

Photo courtoisie

Remy Normand (photo), vice-président exécutif de la Ville de Québec, a accepté la présidence d’honneur du 9e tournoi de golf Les Grands Gagnants, au profit de l’organisme L’Arche L’Étoile, qui se tiendra le mercredi 18 août au club de golf Lotbinière à St-Gilles. Ses responsabilités au sein du Réseau de transport de la Capitale et du Service de transport adapté de Québec depuis sept ans l’ont amené a développer une sensibilité particulière envers les personnes plus vulnérables, notamment les personnes à mobilité réduite ainsi que celles avec une déficience intellectuelle. Intégrée dans le quartier Saint-Sauveur, L’Arche L’Étoile, fondée en 1976, compte quatre foyers résidentiels et un centre de jour qui accueille en tout 20 personnes ayant une déficience intellectuelle. Renseignements : https://www.arche-quebec.ca/.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 27 mars 2006. L’industrie touristique des Cantons-de-l’Est et du Québec subit un dur coup avec la destruction par les flammes de l’un de ses joyaux, l’Auberge Hatley (photo). Si le bâtiment et le terrain dominant le lac Massawippi à North Hatley sont évalués à 2 M$, le contenu de l’auberge et la prestigieuse cave à vin font grimper le montant des pertes à quelque 5 M$.

Anniversaires

Photo courtoisie

Sophie Nélisse (photo), actrice (Monsieur Lazhar et La Voleuse de livres) et comédienne québécoise (Les Parent et L’Échappée), 21 ans...Fergie, chanteuse pop américaine, animatrice et actrice, 46 ans...David Coulthard, ex-pilote de Formule 1, 50 ans...Mariah Carey, chanteuse américaine, 51 ans...Sylvain Larocque, humoriste et auteur humoristique québécois, 54 ans...Bernard Labadie, chef d'orchestre fondateur des Violons du Roy en 1984, 58 ans...Quentin Tarantino, réalisateur, producteur, scénariste et acteur américain, 58 ans...Denis Gagné, co-animateur de télé québécois (L’épicerie), 63 ans...Richard et Marie-Claire Séguin, auteur-compositeur-interprète, 69 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 27 mars 2019 : Lawrence Rhodes (photo), 79 ans, ancien directeur artistique des Grands Ballets canadiens (1989-1999)... 2017 : Benoît L’Herbier, 65 ans, concepteur publicitaire, auteur et communicateur... 2015 : Jean-Guy Faucher, mari de la député et ministre Marguerite Blais... 2014 : James Schlesinger, 85 ans, homme politique américain, directeur de la CIA en 1973, secrétaire à la Défense entre 1973 et 1975 puis secrétaire à l'Énergie entre 1977 et 1979... 2007 : André « Toto » Gingras, 69 ans, photographe Journal de Montréal... 2002 : Dudley Moore, 66 ans, acteur, compositeur et scénariste britannique... 1999 : Julien Bessette, 69 ans, comédien québécois.