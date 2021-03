Pas juste feel-good

Canal Vie décrit Le grand move comme une série documentaire qui brosse le portrait de familles ayant décidé de « quitter la ville pour s’épanouir en région ». Ça sent l’émission feel-good à plein nez. Heureusement, c’est beaucoup plus que ça.

Certes, cette production en 10 épisodes pilotée par Mariloup Wolfe comprend plusieurs magnifiques images aériennes. La réalisatrice nous montre des grands espaces, des enfants jouer en pleine nature, des vacanciers en kayak, des baleines, alouette... Mais elle aborde également les côtés plus difficiles d’un déracinement aussi drastique.

Au premier épisode, on sent que tout n’est pas toujours rose pour Violette et Matthieu, qui déménagent en Gaspésie parce qu’ils peinent à joindre les deux bouts à Montréal. Leurs soucis financiers ne disparaissent pas comme par magie en arrivant à destination, surtout après avoir acheté une maison à 100 $... qu’ils doivent finalement démolir pour 30 000 $.

Au deuxième épisode, Fany et David quittent Québec pour ralentir la cadence, mais une fois qu’ils atteignent la Côte-Nord, ils constatent qu’ils courent toujours après leur souffle.

Et dans chaque cas, on sent qu’ils s’ennuient des gens qu’ils ont laissés derrière, parents, frères, sœurs, amis.

« Oui, on veut vendre du rêve, mais on veut aussi poser les vraies questions, déclare Mariloup. Chaque région apporte son lot de défis, comme trouver une garderie, trouver un emploi, trouver un logement. Je voulais qu’on sente les enjeux. »

D’actualité

Mariloup Wolfe a amorcé les tournages du Grand move en janvier 2020, soit deux mois avant qu’une certaine pandémie frappe le Québec. La COVID-19 a certainement complexifié la production du documentaire, mais elle l’a également rendu davantage d’actualité. En effet, avec l’explosion du télétravail, l’exode hors des grands centres urbains s’est accéléré au cours des 12 derniers mois.

Il s’agit d’une première série documentaire pour Mariloup Wolfe, qui signe habituellement des fictions.

« Les gens se confient facilement à moi. Ça m’a plu de pouvoir faire partie de leur famille, ne serait-ce qu’un instant. »

Canal Vie présente Le grand move à partir de lundi à 19 h 30.