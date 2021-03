Pour Leonard Cohen

En novembre 2016, Johanna et Klara Söderberg ont été profondément bouleversées par le décès de Leonard Cohen. Quelques semaines plus tard, lorsqu’un théâtre leur a offert de monter un spectacle concept sur le sujet de leur choix, les deux soeurs qui forment le duo suédois First Aid Kit ont spontanément pensé au Montréalais.

Voilà qu’elles rendent enfin disponible l’enregistrement de ce concert hommage à Cohen. Le Journal s’est entretenu avec elles sur Zoom.

Vos concerts hommages à Leonard Cohen ont eu lieu en mars 2017, à Stockholm. Pourquoi avez-vous attendu quatre ans avant de les sortir sur un album?

Klara Söderberg : « Nous n’avions pas vraiment prévu sortir d’album pour ça, pour être honnête. À l’époque nous étions en plein milieu de l’enregistrement de notre album Ruins. Sortir un autre album n’était donc pas dans nos têtes à ce moment-là. Ce n’était que quatre concerts que nous avions faits, mais nous les avons enregistrés. Ils ont passé à la télévision suédoise. Mais c’était ça. Et puis, deux années ont passé et nous les avons réécoutés et nous nous sommes dit que nous devrions les sortir. »

Johanna Söderberg : « Les concerts se tenaient bien eux-mêmes, musicalement. Ça fonctionnait. Et pourquoi ne pas les sortir sur vinyle? Car les vinyles, c’est le meilleur support. »

Comment avez-vous eu l’idée de faire un concert concept sur Leonard Cohen?

Johanna : « À l’origine, nous avions été approchées par un théâtre qui nous a demandé si nous voulions faire un spectacle thématique. »

Klara : « Nous pouvions faire ce que nous voulions. »

Johanna : « C’était quelques jours seulement après le décès de Leonard Cohen. Nous étions dans un processus de deuil. Nous pensions beaucoup à lui. Nous avons eu l’idée de faire quelque chose de très dramatique et mettre l’emphase encore plus sur ses paroles. C’est pour ça que nous avons fait ça. Ça n’avait pas de sens pour nous de simplement monter sur scène et jouer des chansons. C’était quelque chose de sérieux. C’était comme une cérémonie, presque comme des funérailles pour lui. Nous voulions être très respectueuses et sérieuses. »

Était-ce la première fois que vous faisiez un concert du genre?

Klara : « Vraiment. »

Johanna : « Nous étions effrayées! »

Klara : « Nous étions vraiment nerveuses. C’était un très gros projet. Il y avait un metteur en scène et des acteurs. Ce n’était pas comme nos concerts habituels où nous faisons nos chansons et que nous pouvons jaser. Ici, c’était comme une pièce qui était toute écrite. C’était seulement sur le travail de Leonard Cohen. C’était quelque chose de différent, mais c’était aussi cool de pouvoir nous immerger dans ce monde et ne pas en sortir pour une seconde. Ça nous a affectés profondément. »

Comment avez-vous bâti le spectacle?

Johanna : « Nous avons parcouru son catalogue. Nous avons choisi nos chansons préférées mais nous ne voulions pas que ce ne soit seulement que les choix évidents. Nous voulions en ajouter des rares, des vieilles, des récentes. C’était important d’avoir un spectre élargi pour nous. Aussi, les invités ont pu choisir leurs pièces préférées qu’ils voulaient faire. C’était vraiment plaisant. J’ai lu un livre sur lui et plusieurs entrevues. C’était plaisant d’y aller vraiment nerdy. Le plus nous lisons sur lui, le plus de respect et d’amour nous avons pour lui. Nous réalisons à quel point il était un génie. »

Que représentait Leonard Cohen pour vous?

Klara : « Il représente encore beaucoup de choses aujourd’hui. Sa musique est toujours là. Nous l’avons découvert quand nous étions adolescentes. Nous étions à un âge où, quand tu entends ces chansons à 14 ou 15 ans, ça reste avec toi dans ton âme. C’est ce que je ressens pour sa musique. Elle fera toujours partie de nous. Comme parolier, tu ne peux le comparer à quiconque. Il n’y a personne comme lui qui a écrit des choses comme ça, de la poésie. Il avait son propre langage. Les mélodies également sont si magnifiques. Elles sont presque sous-estimées. On les prend pour acquises quand on écoute du Leonard Cohen. »

Est-ce qu’il est bien connu en Suède?

Klara : « Oui, bien sûr... En fait, probablement que si tu poses la question au hasard à des adolescents dans la rue en Suède, ils ne sauront pas qui il est. Les gens plus âgés le connaissent. »

Johanna : « Notre grand-père l’écoutait. Nos parents aussi. Tout le monde connaît Hallelujah et aussi Suzanne. »

Avez-vous découvert Leonard à travers vos parents?

Klara : « Un peu, c’était à travers d’autres artistes. Nous écoutions beaucoup Bright Eyes et nous avions entendu Conor Oberst parler de Cohen. Je me souviens avoir demandé à mes parents : « qui est ce Leonard Cohen? ». Ils avaient un album compilation de 1975. On l’a fait jouer et on a entendu Suzanne. »

Johanna : « And the rest is history...(rires) »

Comment avez-vous réagi en apprenant son décès?

Johanna : « Nous étions vraiment tristes, dévastées, honnêtement. C’était comme si le monde venait de perdre l’un de ses plus grands poètes et artistes. Nous étions vraiment plus tristes pour cette nouvelle que pour n’importe qui d’autre. Quand tu l’écoutes autant, tu as l’impression que tu le connais personnellement. C’était des temps très sombres, à ce moment-là en plus. Trump venait juste d’être élu... »

Klara : « J’étais comme : oh mon Dieu! Je ne peux en encaisser plus. Que ce se passe-t-il dans le monde? »

Johanna : « Nous rêvions de le rencontrer et de lui dire merci. Mon fantasme était d’un jour pouvoir chanter avec lui comme les merveilleux chœurs qu’il a sur ses chansons. Je me souviens que lorsque nous l’avions vu en concert, il avait les Webb Sisters avec lui et j’étais toujours jalouse d’elles! »

Puisque Leonard vient de Montréal, est-ce que la ville est spéciale pour vous?

Klara : « Absolument. Nous rêvons de faire ce concert à Montréal un jour. Ce serait un rêve réalisé. »

Johanna : « Ce serait plaisant d’aller aux endroits qu’il aimait. »

Klara : « La dernière fois que nous étions à Montréal, nous sommes allées voir une exposition sur lui au musée [Une brèche en toute chose, au Musée d’art contemporain]. C’était magnifique. »

Avez-vous visité le quartier montréalais où il habitait et marché dans la ville?

Klara : « Non, malheureusement. En tournée, on a rarement beaucoup de temps. Je me souviens même qu’on s’était dépêchées pour aller au musée. Nous n’avions qu’une heure. »

Johanna : « Je sais que plusieurs chansons sont à propos de Montréal. Comme Suzanne, j’adorerais marcher dans le port en écoutant la chanson. »

Comment vous sentez-vous depuis un an avec la pandémie et les concerts qui ont été arrêtés partout?

Johanna : « Ce sont des sentiments partagés. C’était vraiment bien d’avoir un repos de la tournée. Nous voyagions constamment. Ça nous a donné une perspective sur la vie. Mais c’est aussi bien sûr très triste de ne pas pouvoir voir des concerts. C’est de cette façon que nous nous inspirons. Ç’a été difficile d’écrire. »

Klara : « De ne pas pouvoir consommer de la culture, de voir des pièces, des films, toutes ces choses que nous prenions pour acquises et que nous ne pouvons consommer. Je réalise à quel point ça me manque. En même temps, j’ai eu de gros problèmes il y a deux ans avec un burnout. Nous avons dû annuler tous nos concerts. Je ne pouvais pas sortir du lit pendant un moment. Pour moi, ç’a été un temps où j’ai juste pu profiter de la tranquillité, sans avoir de pression. Je n’ai pas eu à y penser. J’ai pu me guérir. »

Johanna : « Moi j’ai eu un bébé l’an dernier. Je ne prévoyais donc pas aller nulle part de toute façon! Ç’a été vraiment bien, j’ai pu passer davantage de temps pour mieux la connaître. »

Êtes-vous optimistes de pouvoir retourner sur scène cette année?

Johanna : « Nous adorerions ça. Mais je ne crois pas que ça va arriver à une grande échelle. Je crois que c’est peu probable. Mais si c’est possible, nous allons le faire assurément. Mais nous planifions davantage tourner l’an prochain. »

Travaillez-vous sur des nouvelles chansons?

Johanna : « Oui, nous travaillons sur un nouvel album présentement. Nous prévoyons le sortir l’an prochain. Nous pensons à notre carrière sur une longue perspective. Comme quand on pense à Leonard Cohen, il a travaillé toute sa vie, mais il était aussi un peu un moine pendant des années. Il ne faut parfois pas presser les choses, surtout si tu veux durer longtemps. On va prendre notre temps, laisser les chansons mariner. »

Klara : « Nous voulons juste faire de la musique dont nous sommes fières. »

Johanna : « Nous avons hâte de les partager. Nous ne pouvons pas en parler beaucoup, car tout est secret! »

Avez-vous été inspirées d’une quelconque façon par la pandémie?

Klara : « Hum... non, je trouve ça plutôt non-inspirant, pour être honnête! [rires] Je fais juste m’asseoir à la maison et je ne vois personne ni ne fait rien! Ce n’est pas le plus inspirant. Je crois qu’il y a certaines choses là-dessus qui vont sortir dans les paroles, mais ça peut prendre du temps. De mon expérience, nous n’écrivons pas sur des choses que nous venons de vivre à l’instant. Il faut souvent attendre un an pour comprendre ce que nous avons vécu. Je pense aussi que ça va prendre du temps pour la planète pour se guérir. »

► L’album live de First Aid Kit, Who By Fire, en hommage à Leonard Cohen, est sur le marché.