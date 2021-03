Quand les malheurs arrivent par trois

Auteure de nombreux best-sellers, dont Petits secrets, grands mensonges, un roman adapté en série par HBO, l’Australienne Liane Moriarty s’est penchée sur les hauts et les bas de la vie de triplées dans son nouveau roman, Trois vœux. Trois sœurs unies par des liens puissants, mais que le destin bouscule. À ce qu’il paraît, les malheurs n’arrivent jamais seuls et parfois même, ils arrivent par trois... et les sœurs ont amplement de quoi vérifier ce dicton.

Trois vœux raconte l’histoire de Lyn, Cat et Gemma Kettle, des triplées qui comptent sur leurs liens profonds pour faire face à toutes les épreuves que la vie leur apporte.

Lyn tente par tous les moyens de garder un équilibre entre la maternité, sa vie de couple et sa vie professionnelle. Cat ignore que son mariage, parfait en apparence, est sur le point d’éclater et que son mari lui cache quelque chose.

Gemma, plus instable, rencontre un homme qui risque de faire resurgir des fantômes du passé. L’année qui précède leur 34e anniversaire leur en fera voir de toutes les couleurs.

Trois vœux fut le premier roman de Liane Moriarty, qui a depuis écrit de nombreux best-sellers. « Je suis l’aînée d’une famille de six enfants, dont quatre sœurs. Je voulais explorer les dynamiques relationnelles qui existent entre les enfants et la rivalité entre eux dans ce roman », explique-t-elle en entrevue par courriel.

« J’ai toujours été fascinée par les jumeaux et les triplés, à la fois par leurs similarités et par leurs différences, et à quel point ils ont l’air pareils, mais ont tous des personnalités différentes. J’ai toujours aimé les livres qui parlent de jumeaux et de triplés, et il faut que je me retienne pour ne pas continuellement avoir des personnages de jumeaux et de triplés dans mes livres », révèle-t-elle.

Liane Moriarty est allée à l’école avec des triplées. « Ce n’était pas des amies proches, mais j’avais l’habitude de les étudier, secrètement. »

Thèmes universels

Dans Trois vœux, l’écrivaine explore plusieurs thèmes qui sont universels, mais l’un est exploité de façon à la fois dramatique et comique. Cat, par exemple, n’est pas au bout de ses peines : elle découvre que Dan la trompe, et se retrouve dans les bras de Graham, un homme qui se décrit comme un « polyamoureux ».

« J’ai souvent des commentaires de lecteurs de partout dans le monde qui m’écrivent qu’en dépit des différences culturelles, nous sommes bien plus semblables qu’on peut l’imaginer, spécialement lorsqu’il s’agit de thèmes sur la famille, l’art d’être parent et les relations entre les gens. »

Être vraie

Liane Moriarty est passée maître dans l’art de dépeindre une large palette d’émotions, à travers son histoire. Sa réponse est toute simple : « J’essaie juste d’être aussi vraie et authentique que possible. Les facettes multiples des relations humaines m’inspirent : comment peut-on aimer passionnément quelqu’un à un moment donné, puis lui en vouloir à mort l’instant d’après ? »

Trois vœux a vraiment lancé sa carrière d’écrivaine. « J’étais vraiment contente d’être publiée, tout d’abord, et c’était vraiment incroyable ensuite de voir que j’étais publiée hors de mon pays. Je me trouve très chanceuse de pouvoir faire de l’écriture mon emploi de rêve ! »

Des projets

Elle a plusieurs projets dans ses cartons, dont la publication d’un nouveau roman en anglais, qui portera le titre Apples Never Fall.

« J’ai écrit Trois vœux il y a 20 ans et cela va vous faire rire... mais je suis revenue au thème des rivalités entre enfants d’une même famille dans ce nouveau livre. Toutefois, cette fois, il s’agit d’une famille de joueurs de tennis et j’ai résisté à la tentation de créer des personnages de jumeaux ! »

Liane Moriarty est une romancière australienne, auteure de sept best-sellers.

Trois vœux est son premier roman.

Elle a écrit le best-seller Petits secrets, grands mensonges, adapté en série par HBO.

On lui doit aussi Un peu, beaucoup, à la folie, Le secret du mari et À la recherche d’Alice Love.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Les détails sordides de la soirée lui revinrent brutalement. Elle l’avait accompagné à la réunion annuelle de l’Association des fabricants de confiserie. Ils avaient supporté les discours extraordinairement ennuyeux, puis il lui avait proposé de prendre un verre. Au bout du deuxième, elle lui avait dit qu’elle était séparée de son mari. Au bout du troisième, elle avait découvert avec stupeur que Graham était un bel homme distingué. Au bout du quatrième, elle lui offrait de manière suggestive de partager un taxi pour rentrer chez elle et se sentait d’humeur coquine comme si elle était la fille dévergondée de Sex and the City. »