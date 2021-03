Samedi soir, on éteint les lumières pour la planète!

Les citoyens du Québec, ainsi que ceux du reste de la planète, sont encouragés à éteindre leurs lumières et à débrancher leurs appareils non essentiels, pendant une heure samedi soir, pour la 15e édition d’Une heure pour la Terre.

Cette initiative du Fonds mondial pour la nature (WWF) se déroule à l’échelle mondiale le dernier samedi du mois de mars. L’objectif est d’éteindre ses lumières pour montrer sa solidarité envers les efforts mondiaux pour la protection de la nature et de la planète.

L’initiative prône l’économie d’électricité pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le réchauffement climatique.

Pour WWF, il s’agit surtout d’«un geste symbolique qui peut avoir des retombées positives, car il pousse les autres à adopter un mode de vie plus durable».

Cette année, Une heure pour la Terre aura lieu le 27 mars à 20 h 30. Des millions de personnes, à travers six continents, 24 fuseaux horaires et plus de 180 pays, s’uniront à travers ce geste simple et donneront un léger répit à la planète.

«Chaque année, nous voyons de plus en plus de preuves des impacts que les dérèglements climatiques et la perte de biodiversité ont sur la planète. Nous savons que les nouvelles sont mauvaises. Cette année, nous voulons nous concentrer sur ce qui est possible quand nous agissons concrètement pour la nature. Cette édition d’Une heure pour la Terre nous donne l’occasion de réfléchir à ce qui est vraiment important dans le monde et de nous inspirer à créer des changements qui dureront bien au-delà d’une heure», a déclaré Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada, dans un communiqué.

Cette année en raison de la pandémie, aucun événement n’a été organisé pour l’occasion. Toutefois, WWF invite les intéressés à participer à un rendez-vous virtuel sur leurs réseaux sociaux.