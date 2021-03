Transmuter l’épreuve en bijou

Écrivain à la plume juste, sensible, profonde, Maxence Fermine propose ce printemps Le Crève-cœur, un roman magnifique qui mêle l’actualité, l’imaginaire et une vision poétique des choses. Gravement atteint par le coronavirus et encore aux prises avec les séquelles, aujourd’hui, l’auteur raconte son expérience, de manière originale et très élégante, en comparant la maladie à une attaque de guêpes mystérieuses, microscopiques et impitoyables. À lire, sans réserve.

Un bon matin, Lorenzo, un écrivain, sent que quelque chose ne tourne pas rond chez lui. Dans sa poitrine, il sent que quelque chose bourdonne, alourdit ses poumons, lui pique le cœur. En quelques journées, il se retrouve alité, isolé du monde, terriblement souffrant. Il se retrouve aux urgences.

Le verdict des médecins est formel : Lorenzo est atteint du crève-cœur, une maladie causée par un insecte dangereux, semblable à une guêpe minuscule, qui s’infiltre dans les voies respiratoires pour les attaquer, les infecter, dévorer les organes internes.

Photo courtoisie

Heureusement, Lorenzo est d’une nature optimiste. Il est convaincu qu’il arrivera à venir à bout du crève-cœur. Mais les guêpes sont résistantes et ne lui rendent pas la tâche facile. Par chance, il est soutenu et encouragé par sa femme, Asia, et habité par une formidable rage de vivre.

Autofiction

Alors qu’il ne s’attendait pas du tout à ça, Maxence Fermine a été atteint de plein fouet par le crève-cœur — métaphore poétique pour la détestable COVID-19. Tel un alchimiste, il a transmuté l’épreuve en belle littérature.

« C’est surtout une autofiction que j’ai légèrement romancée, bien entendu, pour m’en détacher un petit peu », commente-t-il en entrevue. « C’est vrai que, très vite, j’ai eu besoin d’écrire cette histoire parce que je l’ai vécue très fortement, cette maladie que je ne nomme jamais. »

La force de l’écriture, de la littérature et de la poésie lui ont permis de relativiser. « J’ai passé un mois d’avril abominable. Je m’endormais chaque soir en me demandant si j’allais me réveiller le lendemain. »

Presque un an après, il a encore des séquelles sévères et des douleurs atroces, le soir, à cause de l’inflammation. « C’est vraiment un fléau contre lequel je me suis battu, bien malgré moi. Et peut-être que la littérature m’a aidé à mieux supporter cette maladie. »

Un choc terrible

Maxence Fermine a su, dès les premières semaines de la maladie, qu’il allait écrire sur ce sujet. « Dès la fin avril, alors que j’avais encore de nombreuses brûlures et des séquelles, j’ai compris qu’il fallait faire quelque chose. J’ai écrit surtout pendant l’été. Dès que j’ai été en mesure de tenir, même une demi-heure devant mon ordinateur, je l’ai fait. »

« C’était tellement violent que je voulais expliquer au monde qu’il fallait se prémunir contre ça. Pour moi, ça rappelait la pandémie de la grippe espagnole que j’avais étudiée dans mes cours d’histoire. »