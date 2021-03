Bas-Saint-Laurent: un maire sur la sellette pour avoir loué des outils à sa municipalité

Le maire de Saint-Léandre, dans le Bas-Saint-Laurent, est accusé de s’être placé en situation de conflit d’intérêts avec son commerce de location d’outils, qui fait affaire directement avec sa municipalité.

Steve Castonguay vient d’être cité en déontologie par la Commission municipale du Québec (CMQ), un tribunal administratif qui agit comme chien de garde en matière d’éthique pour les élus.

La CMQ lui reproche 11 manquements à l’éthique pour autant de contrats signés entre la Municipalité de Saint-Léandre – une paroisse de moins de 400 habitants à 15 km de Matane – et son entreprise Location d’outils Matane.

Les 11 transactions litigieuses pour l’achat ou la location de matériel ont eu lieu entre le 19 septembre 2018 et le 20 août 2020. Chaque fois, le maire aurait enfreint le code d’éthique et de déontologie des élus de sa municipalité, lui reproche-t-on.

Le maire se défend et minimise

« Moi, je ne me sens pas coupable de rien là-dedans alors que j’ai déclaré mes intérêts pécuniaires », se défend M. Castonguay, joint par notre Bureau d’enquête.

« C’est toutes des locations de génératrices à 35 $ ou de diables à 15 $, toutes des niaiseries de même. Je ne comprends pas le ministère de prendre des procédures pour une question de quelques centaines de dollars. C’est complètement ridicule. Au Québec, on cherche des poux où il n’y en a pas », a-t-il pesté au bout du fil.

Le seul commerce à proximité

Le maire de Saint-Léandre rappelle que son commerce de location d’outils, à Matane, est le seul dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. Son concurrent le plus près est à une heure de route.

Louer de l’équipement à Sainte-Anne-des-Monts, par exemple, aurait engendré des frais supplémentaires, plaide-t-il.

« Comptez l’employé municipal à 25 $/heure qui va faire deux heures de route aller-retour juste pour aller chercher de l’équipement et deux heures pour le rapporter, en plus du temps de location. Ça aurait coûté plus cher. »

Qui plus est, dit-il, c’est le directeur général de la municipalité « qui s’occupait de ça » pour « faire sauver de l’argent » aux contribuables. M. Castonguay entend faire valoir ses arguments lors de l’audition de la cause, dont la date n’a pas encore été fixée.