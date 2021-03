Un vin qui a du nez!

La beauté du sangiovese de Romagne offerte à prix d’ami.

On dit d’un vin qu’il a du «nez» pour faire référence aux parfums qu’il dégage. Dans le Dictionnaire de la langue du vin (éd. CNRS) – une petite bible pour tout amoureux du vin qui souhaite mieux comprendre la langue du vin –, Martine Coutier décrit l’expression ainsi: «Se dit d’un vin qui exhale des arômes intenses et agréables».

C’est précisément le cas – non seulement sur la bouteille – avec ce sangiovese élaboré par la maison Pandofola à partir de raisins provenant de Romagne. Là-bas, le sangiovese possède habituellement des parfums plus puissants qu’en Toscane. On retrouve des notes de mûre, d’eucalyptus, de balsamique, de goudron et de cèdre. La bouche se montre ample, assez corpulente avec des tanins granuleux, mais l’ensemble s’appuie sur un fruité généreux et une acidité vive, ce qui apporte un certain équilibre. Un vin au profil rustique et au cœur authentique.

Un vin digeste qui demande à être apprécié à table avec une viande grillée, un tagine d’agneau ou, encore, une ratatouille bien tomatée. Capsule dévissable, ce qui implique que le vin a besoin d’air pour bien s’exprimer. Un coup de carafe est fortement suggéré. Servir plutôt frais (15o C).

Pandolfa, Federico 2019, Sangiovese Superiore Romagna, Italie

18,10$ - Code SAQ 14208857 – 13% - 4 g/L