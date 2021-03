Une situation critique à la DPJ

La direction de la protection de la jeunesse (DPJ) se retrouve en situation critique alors que le nombre de signalements a bondi depuis le déconfinement des écoles en octobre 2020.

Seulement dans la région de Chaudière-Appalaches, la directrice Caroline Brown note un bond important de 53 % du nombre de signalements. Il y a actuellement plus de 3000 enfants sur les listes d’attente au Québec.

«Nos plus grands déclarants sont souvent le milieu scolaire. (...) Il y a aussi beaucoup de situations de violence conjugale. On en a beaucoup parlé dans les dernières semaines. Les enfants qui sont témoins de cette violence-là et des interventions policières. Donc beaucoup de policiers qui nous font des signalements», indique Mme Brown.

Abus physique, séparation des couples et santé mentale : les raisons derrière ces signalements ont peu changé dans la dernière année. Mais la pandémie a accentué certaines situations, raconte Caroline Brown.

«Il y a des situations qui se sont accentuées avec le confinement. Il y a des situations qui sont plus importantes. Le nombre de séparations qui a augmenté. On a beaucoup de situations en conflit de séparation actuellement», indique-t-elle.

Mais un problème qui demeure récurrent est les ressources disponibles pour aider ces personnes.

«Malheureusement, notre plus grand défi est la rétention de notre personnel. C’est très difficile», avoue Mme Brown.