Vaccination: les pharmaciens pourraient contribuer davantage

Depuis une semaine, les citoyens qui réussissent à avoir un rendez-vous peuvent se faire vacciner en pharmacie. Par contre, les pharmaciens ont reçu une première livraison de seulement 100 doses. En entrevue à LCN, le pharmacien Maciek Zarzycki a expliqué à Michel Jean que ses collègues pourraient contribuer davantage s’ils avaient plus de vaccins dans leur succursale.

«On aurait accès à des infirmières qui pourraient venir nous donner un coup de main ... étant donnée le faible nombre de doses que nous avons, on y va seulement avec les pharmaciens à l’interne. Je vous dirais que seulement avec les pharmaciens, on serait facilement capables d’en faire au moins 200 par semaine, mais si on demande à des infirmières de venir nous aider, on pourrait doubler et même tripler ça sans problème», mentionne le pharmacien.

Présentement, au Québec, le faible nombre de vaccins disponibles affecte le rythme de la vaccination de la population générale.

Les retards annoncés par l’entreprise Moderna sont déjà ressentis dans les pharmacies du Québec.

«On attendait une deuxième livraison de Moderna qui devait arriver la semaine prochaine, mais comme tout le monde, on va être frappé par le retard de livraison de Moderna au Canada. On n’a pas encore de date ou l’on va recevoir notre deuxième livraison de vaccins, mais on espère au début de mois d’avril», souligne Maciek Zarzycki, pharmacien chez Uniprix.

Il a tenu à préciser que les gens qui se sont fait vacciner en pharmacie étaient très contents et même émotifs.

«Juste le fait de se sentir moins en danger personnellement, c’est un soulagement énorme pour plusieurs personnes que nous avons vaccinées cette semaine»

