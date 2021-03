Vue aérienne d'un voilier

Depuis plus d’un mois, j’en ai roulé un coup. Près de 8000 km ! À bord de mon camion habitable et autonome, j’ai parcouru les routes de l’est du Canada au gré de mes différents projets photographiques. Souvent seul en raison de la situation que l’on connaît, j’observe un monde étant pour le moins différent. Comme si la civilisation était en dormance. À défaut de pouvoir entrer en contact rapproché avec les gens, je dois faire preuve d’une plus grande créativité afin de trouver des sujets de reportage. C’est tout un défi de s’imprégner d’une destination, sachant que les rencontres sont souvent les éléments phares d’une expérience. Qui plus est, la mi-mars n’est pas une période des plus favorables en photographie de paysage. Neige brune, climat instable vacillant entre neige et pluie, à l’exception de quelques tempêtes de neige collante. Les points d’intérêt à capter en images se font parfois rares dans les régions au sud du Québec. Après une traversée sans arrêt de la bulle atlantique, le soleil est radieux au moment de passer dans la région de Trois-Rivières. Je décide donc de sortir de l’autoroute 40 et de me dégourdir sur l’île Saint-Quentin. L’épave d’un voilier échoué non loin de la marina attire mon attention. Du haut des airs, je découvre une scène digne d’un tableau de grand peintre.

Appareil : DJI Mavic 2 Pro

Objectif : 28 mm

Exposition : 1/25 s à f/8

ISO : 100