Affaire WE Charity: les conservateurs veulent entendre Trudeau

Les conservateurs ont, de nouveau, appelé le premier ministre Justin Trudeau à s’expliquer sur le scandale WE Charity en allant témoigner, lundi, devant les élus réunis en comité.

Récemment, le Parti conservateur a fait adopter une motion réclamant que des adjoints politiques libéraux de Justin Trudeau et de l’ex-ministre des Finances Bill Morneau soient forcés à témoigner dans ce dossier.

Or, le premier ministre avait rejeté cette invitation en plaidant que c’est aux ministres de répondre des actions de leurs ministères.

«Nous acceptons son point de vue. Donc, au lieu de faire témoigner les membres du personnel de son bureau sur la correspondance relative au scandale impliquant WE Charity, nous accepterons que leur ministre, Justin Trudeau lui-même, vienne témoigner [en tant que] ministre responsable du bureau du premier ministre», a répliqué le député conservateur Pierre Poilievre dimanche en conférence de presse.

Le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique du Parlement doit se réunir lundi après-midi pour étudier la question des conflits d’intérêts en relation avec les dépenses liées à la pandémie.

Ce faisant, le comité étudie l’octroi controversé, sans appel d’offres, de la gestion du programme de Bourse canadienne de bénévolat étudiant (BCBE), d’une valeur de 543 millions $, à WE Charity l’été dernier. Les liens unissant l’organisme au premier ministre, dont des membres de la famille ont déjà été payés par WE Charity, et à l’ex-ministre des Finances, dont l’une des filles travaillait pour WE Charity, ont ensuite fait scandale et mis fin au contrat.

«C’est un conflit d’intérêt évident. Tout le monde le sait. Le premier ministre ne devrait jamais verser un tel montant à un groupe qui paie sa famille», a martelé le député Poilièvre en réclamant, une fois de plus, que M. Trudeau s’explique en comité parlementaire.