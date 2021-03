Ces petits riens qui nous animent...: derrière les apparences

Après les grands succès d’En ton âme et conscience... et de Malgré nous..., Claire Norton, écrivaine des émotions, propose une histoire intense de sauvetage psychologique dans Ces petits riens qui nous animent..., son nouveau roman. Cette histoire sensible et très émouvante raconte comment trois adultes verront leurs propres vies transformées en venant en aide à une ado désespérée.

Photo courtoisie

En découvrant l’infidélité de son mari, à qui elle s’est donnée corps et âme, Aude trouve refuge dans un parc de Paris. Alexandre s’y retrouve au même moment. Il est en réflexion parce qu’il doit choisir entre sa famille et son choix amoureux. Nicolas, de son côté, s’inquiète parce qu’il avait donné rendez-vous à son frère et qu’il n’y est pas.

L’attention des trois promeneurs est instantanément ramenée dans l’instant présent lorsqu’ils débouchent tous les trois sur un pont où une jeune fille s’apprête à sauter dans le vide. Ils se précipitent pour la sauver et signent avec elle un pacte qui les amènera chacun à se dépasser.

Compassion

Claire Norton, fine observatrice de la condition humaine, souhaitait offrir une nouvelle histoire pleine de compassion à ses lecteurs. Un roman qui fait du bien, en cette période difficile.

Elle l’a écrit avant la pandémie, mais trouve qu’il y a un lien avec la crise sanitaire, très difficile en France. « Ça pose la question du lien et de la force de la relation. Ça met en évidence que certains soient isolés, que d’autres ont été aidés d’une manière parfois surprenante, et comment d’autres ont été lâchés, d’une manière tout aussi surprenante », commente-t-elle.

« Je trouve que, finalement, les périodes traumatisantes nous permettent de voir comment les personnes réagissent et voir comment elles peuvent faire partie des solutions. »

Les liens

Claire Norton explore magnifiquement la question des liens dans son roman. Elle montre comment certaines personnes tendent la main vers l’autre, alors que d’autres restent habituellement sur leurs positions et sont maintenant obligées d’être solidaires.

« La rencontre, ça fait partie des thèmes que je souhaitais aborder. C’est comme ça d’ailleurs que le roman démarre : on retrouve des personnes qui n’ont rien en commun et qui, pourtant, vont passer un long moment ensemble alors qu’ils sont très différents. »

« L’idée, c’était de se dire qu’il y a des rencontres, souvent inattendues, parfois inespérées, qui peuvent changer le cours de notre vie. J’y crois : on est tous amenés, un jour, à rencontrer des gens qui vont pouvoir avoir un impact très fort dans notre vie. »

Les apparences

Claire Norton, spécialiste des relations humaines dans le milieu du droit, aborde aussi le sujet des apparences dans ce livre. « Je pense qu’on a tous un jour été trompés par des apparences et qu’on a tous, un jour, été amenés à masquer quelque chose. »

« C’est la même chose pour mes personnages, qui ont été amenés à se cacher derrière une apparence, pour masquer un secret ou une honte. Souvent, le secret est bien différent de ce qu’on aurait pu imaginer, de prime abord. »

♦ Claire Norton est mère de trois enfants.

♦ Elle a publié deux autres romans à succès, En ton âme et conscience... et Malgré nous...