COVID-19: un nouveau bilan près de 2500 cas en Ontario

L’Ontario s’est, à nouveau, approché très près de la barre des 2500 nouveaux cas de COVID-19, dimanche, tandis que le Québec est repassé sous la barre des 1000 infections par jour.

Forte de 2448 contaminations de plus, ainsi que de 19 décès liés à la maladie, l’Ontario a vu son bilan continuer à s’alourdir à la faveur de la troisième vague qui déferle dans la province la plus peuplée au pays.

Ce faisant, la moyenne de cas journalier sur sept jours est remontée au-dessus de 2000 cas par jour dimanche, une première en deux mois.

En comparaison, la moyenne ontarienne se situait autour de 1100 cas par jour au moment d’amorcer le mois de mars et se trouvait encore dans les 1500 cas par jour il y a à peine une semaine.

Pendant ce temps, le Québec est redescendu à 917 nouveaux cas dimanche, après une incursion au-dessus de la barre psychologique des 1000 infections quotidiennes samedi. En outre, seulement deux décès se sont ajoutés au bilan québécois.

La province maintient désormais une moyenne de 853 nouveaux cas par jour, un nombre qui a grandement augmenté au cours du mois de mars, quoique bien moins rapidement qu’en Ontario.

Malgré tout, les hôpitaux continuent de se remplir peu à peu (480, -1), particulièrement dans les unités de soins intensifs où l’on comptait six patients alités de plus que la veille, pour un total de 114 malades atteints par le coronavirus. Ceux-ci sont de plus en plus jeunes et ne présentent pas nécessairement, à la base, de facteurs prédisposant à une aggravation de la maladie, notent les experts.

Comme à son habitude, l’Ontario a, de son côté, laissé partir plusieurs patients dimanche (917, -68), cependant sans amélioration aux soins intensifs (366, +1).

La situation au Canada: