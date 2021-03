Des inquiétudes face au retour à temps plein des élèves du secondaire

Les élèves du secondaire de l’ensemble du Québec seront de retour dès lundi sur les bancs d’école, une situation qui amène son lot d’inquiétudes en raison de l’augmentation des variants dans la province.

Certains enseignants craignent en effet que la joie des élèves de retrouver leurs amis puisse entraîner plusieurs regroupements non sécuritaires.

«Ramener tous les élèves du secondaire, ça veut dire des milliers de personnes dans une bâtisse. On connaît nos écoles, qui sont souvent vieilles et qui débordent, c’est comme l’équivalent de dire aux centres d’achats “vous pouvez accueillir le nombre de personnes que vous voulez un samedi après-midi”», a souligné dimanche en entrevue sur LCN Catherine Beauvais-St-Pierre, intervenante de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal.

Port du masque

Certains masques qui ont été distribués dans des écoles et des garderies du Québec ont par ailleurs fait l’objet d’un avis d’avertissement de Santé Canada parce qu’ils représenteraient un risque.

L’avis indique ainsi qu’il y a un potentiel de toxicité pulmonaire précoce sur ces masques de l’entreprise Métallifer. Le gouvernement a peu après demandé de cesser la distribution de ce modèle dans les établissements.

«Comment se fait-il qu’on n’ait pas pris des mesures plus importantes pour s’assurer que le matériel qu’on fournit dans les écoles ou les centres de la petite-enfance soit conforme? Sur le terrain, le personnel est très fâché», a alors mentionné Sonia Éthier, présidente de la Centrale des syndicats du Québec.