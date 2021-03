Douleurs d’amour en kaléidoscope

Tel un film choral, ce sont des histoires d’amour qui s’entremêlent qui ornent les pages de 26 nœuds. Traduction du livre 26 Knots publié en anglais en 2019 par l’autrice montréalaise Bindu Suresh, ce roman poétique prend aux tripes, une histoire de passion à la fois.

L’histoire de vie de Bindu Suresh n’est pas banale. Née au Pays-de-Galles de parents indiens ayant immigré au Royaume-Uni, elle a été élevée en anglais. C’est au Canada, dans son école primaire de la Saskatchewan, qu’elle a appris le français, avant de déménager à Calgary, puis ultimement à Montréal où elle allait étudier la médecine et devenir pédiatre.

« J’ai toujours beaucoup lu, jusqu’au point où je m’endormais en classe, car je lisais tard pendant la nuit, confie l’autrice aujourd’hui âgée de 38 ans [...] Je lisais de tous les styles de fiction. J’essayais de lire tous les livres dont j’entendais parler, même si je ne pouvais pas les atteindre sur les étagères et que souvent, il s’agissait de livres trop difficiles pour mon âge. »

L’écriture est aussi arrivée tôt dans sa vie, elle qui rédigeait poèmes et courtes histoires de fiction dès l’adolescence. Ce sont des nouvelles d’ailleurs qui furent ses premières publications, alors qu’elle avait 18 ans.

C’est à l’âge de 20 ans qu’elle a entamé l’écriture de 26 Knots, beaucoup plus pour elle-même que dans le but d’être un jour publié. « Cela m’a pris 5 ans d’écriture ici et là pour rédiger le premier jet », dit celle qui a aussi travaillé comme journaliste à The Gazette et critique littéraire pendant quelques mois.

Il lui aura pourtant fallu 10 ans de plus – le temps de faire ses études en médecine à l’Université McGill – pour avoir le courage de présenter son manuscrit à des éditeurs.

« À mon dernier jour de résidence, j’ai décidé d’envoyer le manuscrit sans même le relire, confie celle qui se décrit comme une introvertie aimant être dans le monde. Celui-ci est resté sensiblement le même lors de la publication. »

Passions tragiques

« Je vois ce roman comme de la poésie avec une intrigue », dit l’autrice à propos de 26 nœuds. J’ai toujours été intéressée par les histoires d’amour et ce qui motive ces gens dans leurs relations, c’est toujours ce que j’essaie de découvrir. Je dirais que c’est un beau roman très intense, riche et dense. »

Ces 26 nœuds, au-delà de représenter les 26 chapitres du roman, renvoient aux diverses complications de la vie, particulièrement de nos vies amoureuses. Si une vie est représentée par un fil, les nœuds en sont les aléas, les obstacles survenant le long du chemin.

« 26 nœuds, c’est une suite d’épisodes poétiques dans la vie de quatre Montréalais qui ont des parcours culturels et linguistiques différents, explique-t-elle. Des histoires d’amour interreliées [...] Ce sont aussi des décisions qui affectent dramatiquement leur vie et la vie des gens autour d’eux. »

Quant à cette traduction de son œuvre en français – cette langue qu’elle affectionne et qui l’a vue grandir –, elle la voit comme un cadeau dont elle n’aurait jamais osé rêver.

« C’est comme si l’histoire était recréée et pouvait renaître. Et puis, je trouve qu’il y a dans le roman une atmosphère à la Marguerite Duras alliant poésie et nouvelle. De plus, la ville de Montréal – une ville importante pour moi qui habite sur le Plateau – y est présentée comme un véritable personnage. »