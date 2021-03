Eric Staal fera tout ce qu’il faut pour gagner

Récemment acquis par le directeur général Marc Bergevin, Eric Staal est heureux de joindre le Canadien de Montréal, et il acceptera n’importe quel rôle qu’on lui confiera pour aider l’équipe à gagner.

Le gagnant de la coupe Stanley en 2006 a d’ailleurs fait part de sa joie de se joindre à une équipe pour laquelle il a beaucoup de respect. Il a entre autres qualifié cette opportunité de «phénoménale» à plusieurs reprises, lors de sa première vidéoconférence à titre de membre du club.

«C’est un peu surréel, pour être honnête, a lancé Staal, d’entrée de jeu. J’ai joué dans cet amphithéâtre tant de fois. J’ai eu beaucoup de bons matchs. C’est la meilleure atmosphère de loin. De joindre cette ville, c’est phénoménal.»

«J’ai parlé rapidement à [Dominique Ducharme]. Je veux simplement gagner. Je veux être compétitif. Je veux aider ce groupe à gagner, peu importe où je suis dans la formation. Je travaillerai le plus fort possible. Il s’agit de gagner des matchs, et c’est ce que je souhaite faire.»

Une quarantaine bénéfique

Staal amorcera son séjour à Montréal sur la liste de COVID-19, comme le prévoit le protocole. Il a toutefois indiqué que le récent changement approuvé par le gouvernement du Canada — la période de quarantaine est passée de 14 à 7 jours pour un joueur en provenance des États-Unis — a été un facteur très important dans sa décision de lever sa clause de non-échange pour se joindre au Tricolore.

Avec cette période coupée de moitié, il y voit même un avantage, lui qui est âgé de 36 ans.

«C’était certainement un facteur. J’avais l’impression que 14 jours sont une longue période d’attente. Pour être honnête, c’est trop long. [Sept jours], à mon âge, c’est une occasion de récupérer.»

Rappelons que Bergevin a envoyé des choix de troisième et de cinquième ronde lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) cette année aux Sabres de Buffalo pour acquérir le vétéran. Ce dernier a cumulé trois buts et 10 points en 32 parties cette saison, montrant un différentiel de -20.