Gabriel n’oubliera pas de sitôt son septième anniversaire

Un père a pu offrir un anniversaire inoubliable à son fils déprimé par la pandémie grâce à la mobilisation de la communauté après avoir lancé un cri du cœur devenu viral sur les réseaux sociaux.

« C’est la plus belle journée de ma vie, je vais m’en souvenir toute ma vie », a dit le jeune Gabriel, tout juste 7 ans, en remerciant ses parents hier après que de nombreuses surprises sont venues ponctuer sa journée d’anniversaire.

Photo Martin Alarie

Quelques jours avant sa fête, le 15 mars dernier, son père, Frederik Goulet, a partagé une vidéo de lui sur Facebook. Dans cette dernière, il racontait à quel point son jeune fils vivait très mal la pandémie, avait perdu sa joie de vivre et se demandait quand il pourrait jouer avec d’autres enfants « comme dans les films ».

Le cri du cœur lancé par ce père de famille de 39 ans a été vu par plus de 800 000 personnes et partagé plus de 42 000 fois, rien que sur Facebook.

« J’ai fait ça subitement pour exprimer la rage, la tristesse et plein d’émotions mélangées pour me vider le cœur. Ça m’a fait du bien, mais j’ai aussi vu que ça avait touché beaucoup de monde ! On a reçu des messages de Belgique, de France, de Suisse », explique le résident de Blainville, dans les Basses-Laurentides.

Élan de solidarité

Et afin d’offrir une journée exceptionnelle pour le second anniversaire en pandémie du jeune Gabriel, la communauté s’est mobilisée.

Photo Martin Alarie

Très touché par le cri du cœur de M. Goulet, le directeur du Service de la sécurité incendie de Blainville, Claude Deschuymer, a voulu offrir à Gabriel une rencontre avec son équipe de pompiers, en plus de venir avec le gros camion devant chez lui. « C’est sûr qu’on ne fait pas toutes les fêtes d’anniversaire d’enfants, mais le cas de Gabriel, l’appel du papa, c’est une situation qui sort de l’ordinaire et ça nous touche humainement », explique-t-il.

Le jeune garçon a aussi pu passer un peu de temps avec Spiderman et LadyBug, en plus d’avoir une chanteuse qui venait chanter ses chansons préférées.

« On voulait vraiment lui offrir un moment spécial », affirme l’animateur professionnel Alex Schiefke, alias Spiderman.

Touché au cœur

Même s’il était très gêné, il était impossible pour Gabriel de cacher son émerveillement quand M. Deschuymer lui a offert un t-shirt et une casquette de la caserne ou quand il a vu le gros camion de pompiers garé devant chez lui.

Photo Martin Alarie

Impossible aussi pour lui de garder secrète sa joie de s’entraîner avec les superhéros et quelques enfants du voisinage, qui avaient tous leurs masques.

« On a aussi des gens, des purs inconnus, qui sont venus déposer des cadeaux pour Gabriel et surtout, Alexis Lafrenière [attaquant des Rangers de New York originaire de Saint-Eustache] lui a envoyé un bâton de hockey, c’est juste incroyable », raconte, ému, M. Goulet.