Joseph Mihalcean: de l’ombre à la lumière

Pendant des années, Joseph Marchand a accompagné sur scène des artistes comme Safia Nolin, Pierre Lapointe et Ariane Moffatt. Le voici maintenant qui arrive avec un premier projet solo, sous le nom de Joseph Mihalcean.

En 2013, Joseph Marchand et sa copine de l’époque, Émilie Laforest, avaient lancé un album avec le projet Forêt. Le disque avait été très bien reçu, mais puisque le couple s’était séparé, le projet n’avait pas eu de suite.

Huit ans plus tard, Joseph Marchand sentait qu’il était prêt à assumer ses compositions en solo et qu’il avait quelque chose de pertinent à dire.

« Je me suis souvent senti imposteur à l’idée de faire ça avant, dit-il. Mais écrire de la musique pour moi-même, c’est quelque chose que je n’ai jamais arrêté de faire depuis que je suis petit. »

Racines roumaines

À quoi fait référence le nom d’artiste Mihalcean ? Il s’agit en fait du nom de famille de son grand-père qui avait fui la Roumanie pendant la Seconde Guerre mondiale. Arrivé aux douanes américaines, on avait plutôt écrit « Marchand » sur son passeport. Il avait alors décidé d’aller s’établir au Québec.

Après avoir donné entre 80 et 100 concerts en 2019, avec Ariane Moffatt et Safia Nolin, Joseph Marchand a trouvé difficile de tout voir s’arrêter avec la pandémie. « Ç’a quand même été un deuil de voir tout ça partir. C’est quelque chose qui me manque vraiment beaucoup [la scène]. Mais je suis content de voir que ça recommence enfin ces jours-ci. »

