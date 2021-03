La promesse de Phillip Danault

Citoyen de Victoriaville et ami de longue date avec les parents du hockeyeur Phillip Danault, l’écrivain jeunesse au succès international Alain M. Bergeron s’est inspiré des « exploits » sportifs à la maison familiale des Danault pour écrire un nouveau roman jeunesse très amusant : La porte de garage. Comme on peut l’imaginer... il est question d’un élément de la maison qui a été cabossé par quantité de bonnes grosses pucks noires par un jeune qui exerçait beaucoup ses lancers !

Phillip, héros de l’histoire, adore jouer au hockey. L’hiver, il s’entraîne sur la patinoire familiale. Le reste de l’année, il s’exerce dans l’entrée de garage. Cas connu de parents de petits hockeyeurs : la rondelle n’arrive pas nécessairement dans le filet...

Dans l’histoire, les parents de Phillip veulent bien soutenir leur fils dans ses ambitions sportives, mais aimeraient que leur porte de garage soit préservée. Ils trouveront une solution pour que tout le monde soit content !

Alain M. Bergeron, auteur des séries à succès Capitaine Static, Savais-tu ? et Billy Stuart, s’est inspiré de l’histoire vraie de la porte de garage de la famille Danault pour écrire ce premier roman jeunesse publié chez Druide... mais le 308e titre de sa carrière. (Dans les statistiques de la littérature jeunesse, Alain M. Bergeron, 63 ans, est tout un joueur !)

Une histoire vraie

Il est vrai que le membre émérite du Canadien de Montréal a promis à ses parents de remplacer la porte de garage couverte de marques. L’ancien capitaine des Tigres de Victoriaville a tenu sa promesse lorsqu’il a signé son contrat avec la Ligue nationale. La porte cabossée d’origine se trouve dans la salle de montre de l’entreprise Portes Baril à Victoriaville.

La porte de garage est un projet qui a demandé trois ans de travail. « Je connais les parents – Alain et Michelle. En plus, ils sont à deux coins de rue de chez nous, à Victoriaville, confie Alain M. Bergeron. Alain, le papa, m’avait contacté pour voir s’il n’y avait pas un intérêt pour écrire sur la progression de Phillip. Mais j’avais trop de travail. À un moment donné, il m’a dit d’aller voir la vidéo, sur YouTube, de la porte de garage. » Une vidéo virale.

L’histoire est basée sur ce qui s’est vraiment passé. « Quand la patinoire fondait, Phillip pouvait continuer de s’exercer à lancer, donc il lançait sur le filet, dans la cour. Mais la porte de garage était en arrière... »

Interviewer les parents

Il trouvait qu’il y avait là une bonne histoire à raconter. Il a donc pris le temps d’interviewer les parents de Phillip pour qu’ils lui racontent des anecdotes. « Phillip, c’est pas gênant de l’avoir comme idole : il est bon, il est fin, il est intelligent. C’est un ambassadeur et pour nous autres, à Victo, tu n’as pas meilleur ambassadeur que Phillip Danault ! »

« Il y a toute une histoire derrière Phillip Danault. Il a déjà été un petit garçon. On oublie ça... mais Ovechkin, Guy Lafleur, Bobby Orr, Wayne Gretzky ont été petits, un jour. Les petits gars ont dû poquer des portes de garage une couple de fois ! »

Des projets en quantité

Alain M. Bergeron, un auteur qui a beaucoup contribué à faire découvrir la lecture aux jeunes, a quantité de projets dans ses cartons. Ce printemps, il sortira entre autres Panko et les dinosaures aux Éditions Les Malins.

Après plus de 300 livres publiés et vendus à plus de 2 millions d’exemplaires dans le monde, il aime toujours autant son boulot. « Je me répète tout le temps... mais j’ai une fichue de belle job ! C’est tellement agréable, tellement plaisant ! »

Alain M. Bergeron a dépassé en 2020 le cap des 300 livres jeunesse publiés chez une quinzaine d’éditeurs.

Il a signé les séries à succès Capitaine Static et Billy Stuart, et la collection Savais-tu ?

Certains de ses ouvrages ont été traduits en anglais, en espagnol, en néerlandais, en turc, en vietnamien, en japonais et en coréen.

Il a vendu près de 2 millions de livres dans le monde.

Amélie Dubois a fait son chemin à travers l’animation et les effets visuels pour le cinéma et la télévision avant de se consacrer à l’illustration. Elle habite à Trois-Rivières.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« La scène est familière devant la maison des parents de Phillip Danault.

Le père pose fièrement la main sur l’épaule de son fils.

— Une dernière fois avant de changer la porte du garage, Phillip ?

Sa grande sœur, Ann-Andrée, le taquine :

— Là, tu as le droit de rater le but !

— En effet ! dit leur mère en souriant avant de retirer le filet devant la porte du garage.

— Merci, maman ! lui répond le jeune homme.

Phillip manie la rondelle. Puis, avec enthousiasme, il s’exécute.

Il s’élance et... SNAP ! POC ! »