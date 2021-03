Le CH de retour en action mardi contre les Oilers

La Ligue nationale de hockey (LNH) a dévoilé dimanche le nouveau calendrier du Canadien de Montréal qui a vu pas moins de 10 matchs touchés par la COVID-19.

Ainsi, la troupe de Dominique Ducharme reprendra l'action mardi soir au Centre Bell, face aux Oilers d'Edmonton. Cette rencontre est celle qui était prévue à l'horaire le 22 mars dernier. Les deux autres affrontements prévus au cours de la dernière semaine contre l’équipe albertaine seront disputés les 10 et 11 mai. Initialement, la saison régulière du CH devait prendre fin le 8 mai à Toronto.

Puis, le match qui devait avoir lieu dimanche soir face aux Sénateurs d'Ottawa sera joué le 17 avril.

À l'origine, le duel de mardi devait être contre les Sénateurs et non pas contre les Oilers. Cette partie face à la formation ottavienne sera reprise le 5 mai.

Voyage bouleversé

La séquence de cinq parties du Tricolore prévue en Alberta en avril a été passablement chamboulée. L’équipe affrontera les Oilers et les Flames de Calgary pour cinq rencontres du 19 au 26 avril. Le deuxième choc de la série, celui du 20 avril à Edmonton, se déroulera plutôt le lendemain. Le troisième, à l’affiche à Calgary, se tiendra le 23 avril et non pas le 22. Par ailleurs, le dernier du périple s’amorcera bel et bien chez les Flames, mais à 18 h 30 et non plus à 22 h.

Également au nombre des changements annoncés, les deux parties en autant de soirs sur la patinoire des Maple Leafs les 7 et 8 mai seront désormais séparées d’une journée, car le Canadien se présentera plutôt dans la Ville Reine pour le 6 mai.