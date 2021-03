Le médecin qui est accusé de meurtre a déjà pété sa coche

Le médecin accusé de meurtre aurait enguirlandé un patient l’automne dernier à l’urgence de l’hôpital d’Hawkesbury, que fréquentent des milliers de Québécois.

« La seule et unique fois que j’ai vraiment eu une mauvaise expérience à l’hôpital, c’est avec lui », témoigne David Arvisais.

Le Montréalais d’adoption a consulté le docteur Brian Nadler aux urgences de l’hôpital général de Hawkesbury et District en septembre, pour une commotion cérébrale.

Après deux heures à poireauter en attendant un suivi de sa part, l’homme de 45 ans s’est approché du médecin de Dollard-Des Ormeaux dans la salle d’attente pour s’assurer qu’il ne l’avait pas oublié.

« Et là, il m’a dit des affaires dans un français cassé comme “si t’étais pas patient, t’avais juste à rester chez vous” et “la prochaine fois, tu iras à Montréal”, raconte-t-il. Je l’ai senti particulièrement agressif et condescendant. »

La tension était palpable, se rappelle David Arvisais, et le personnel de l’urgence semblait mal à l’aise vis-à-vis du comportement de son collègue.

Un hôpital apprécié

Le Québécois avait considéré porter plainte à l’époque, mais s’était ravisé en pensant que le docteur était peut-être simplement épuisé cette journée-là.

L’épisode lui est revenu en tête quand il a su que le Dr Nadler était accusé de meurtre prémédité et que d’autres morts suspectes faisaient l’objet d’une enquête.

Malgré tout, il compte continuer de fréquenter cet hôpital, comme des milliers de Québécois qui habitent tout près.

« L’attente est beaucoup moindre qu’à Montréal, alors j’aime mieux faire l’heure de route aller-retour. »

Jessica Larocque, qui habite depuis 11 ans Grenville, en Outaouais, compte aussi continuer de fréquenter l’établissement qui employait le Dr Nadler jusqu’à vendredi.

« On a juste le pont à traverser, c’est cinq minutes, tandis qu’à Lachute c’est 25 minutes », illustre la Franco-Ontarienne de 28 ans, qui a dû s’y rendre une vingtaine de fois depuis qu’elle habite au Québec.