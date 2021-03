March Madness: Gonzaga poursuit son petit bonhomme de chemin

Les Bulldogs de Gonzaga ont obtenu leur billet pour les quarts de finale du March Madness en signant un gain de 83 à 65 face aux Bluejays de Creighton, dimanche, à Indianapolis.

La formation classée au premier échelon dans la section Ouest a été menée par Drew Timme. L’athlète de 20 ans a récolté 22 points, six rebonds et quatre mentions d’aide. Andrew Nembhard a également contribué en amassant 17 points, quatre rebonds et huit passes décisives.

Chez les Bluejays, qui occupaient le cinquième échelon du classement, Marcus Zegarowski a sonné la charge avec une récolte de 19 points.

Dans le cadre de sa cinquième participation aux quarts de finale du prestigieux événement, l’équipe de l’État de Washington se mesurera au gagnant du duel entre USC (sixième) et Oregon (septième). Cet affrontement se déroulera un peu plus tard en journée.

Dans son histoire, Gonzaga n’a jamais remporté le March Madness. Les Bulldogs ont participé à une seule finale, lors de l’édition de 2017 du tournoi.