Section Est: Les Jays prendront-ils leur envol?

Les Blue Jays de Toronto ont de grandes attentes par rapport à la saison 2021. Toutefois, tous les observateurs se posent la question suivante : ont-ils les moyens de leurs ambitions ?

• À lire aussi: Section Ouest: une 2e de suite pour les Dodgers?

• À lire aussi: Retour vers la normalité... ou presque

À l’instar de l’an dernier, la formation torontoise ne pourra pas disputer ses matchs locaux au Rogers Centre. Pour le premier mois de la saison régulière, elle jouera ses parties locales à son centre d’entraînement de Dunedin, en Floride, jusqu’au 2 mai.

La suite dépendra de la situation des frontières et de la pandémie en Ontario. Au moment d’écrire ces lignes, ça ne regarde pas bien. Les dirigeants des Jays auraient besoin d’excellents arguments pour obtenir l’approbation des autorités de la Santé publique.

Ce n’est pas le scénario idéal pour les joueurs et les entraîneurs. Toutefois, c’est mieux que de jouer dans le stade de leur filiale AAA à Buffalo.

Pour revenir au baseball, la compétition sera encore forte au sein de la section Est de la Ligue américaine. Les Jays devront rivaliser avec les Yankees de New York et les Rays de Tampa Bay pour le titre de la division ou l’un des titres de « meilleurs deuxièmes ».

Sur papier, les Jays auront encore une formation excitante. Ils seront encore capables de tirer leur épingle du jeu dans des festivals offensifs. Il manque un élément important afin qu’ils soient de sérieux prétendants : de la profondeur au monticule.

Ryu et les autres

Hyun Jin Ryu sera encore l’homme de confiance au sein de la rotation des partants. Il a livré la marchandise à sa première saison à Toronto. Après lui, il y a plusieurs points d’interrogation. Les Jays ont fait signer un nouveau contrat à Robbie Ray. Par contre, au cours de sa carrière, le gaucher de 29 ans n’a pas été synonyme de constance. S’il lance comme celui qui a inscrit 15 victoires avec l’Arizona en 2017, ce serait un pas dans la bonne direction.

Par la suite, il y a Nate Pearson qui possède un beau potentiel. Même s’il a démontré de belles habiletés l’an dernier, il a eu de la difficulté avec son contrôle à quelques occasions. S’il peut corriger cela, Pearson pourrait représenter un atout intéressant.

En relève, une tuile est tombée sur la tête du gérant Charlie Montoyo dans les derniers jours. Celui qui devait être le releveur no 1 de l’équipe, Kirby Yates, devra passer sous le bistouri. Sa saison est déjà terminée.

Pour combler cette perte, les Jays devraient utiliser un comité en fin de match. Jordan Romano, Rafael Dolis, Tyler Chatwood et David Phelps pourraient faire partie d’un système d’alternance. Pour le moment, Montoyo évalue la situation.

La composition du reste de l’enclos n’est pas très convaincante. On verra comment les Jays utiliseront leur personnel afin de se donner les meilleures chances de gagner.

Une attaque intimidante

Au bâton, les Jays pourraient faire des ravages cette saison. Comme on le sait, ils comptent sur un noyau de jeunes joueurs talentueux avec les Guerrero jr,

Bichette,Biggio et Gurriel jr.

L’an dernier, ils ont été bien encadrés par les vétérans Rowdy Tellez et Teoscar Hernandez. Durant la saison morte, le directeur général Ross Atkins a fait du bruit avec les signatures de George Springer et de Marcus Semien. Avec ces deux ajouts, l’attaque torontoise sera intimidante.

Il sera aussi intéressant de surveiller le rendement de Guerrero jr. Durant l’hiver, le frappeur de puissance s’est pris en main en perdant une quarantaine de livres. Cette perte de poids lui permettra de jouer à l’avant-champ sur une base régulière tout en gagnant de la fluidité dans son élan.

En résumé, les Blue Jays vont marquer beaucoup de points, mais ils vont en accorder beaucoup également. Une recette qui n’est pas la bonne pour aspirer aux grands honneurs.

Blue Jays de Toronto

Directeur général : Ross Atkins

Ross Atkins Gérant : Charlie Montoyo

Charlie Montoyo Fiche en 2020 : 32-28

32-28 Rang : 3e

3e Acquisitions importantes : George Springer (voltigeur), Marcus Semien (arrêt-court), Kirby Yates (releveur), Robbie Ray (lanceur)

George Springer (voltigeur), Marcus Semien (arrêt-court), Kirby Yates (releveur), Robbie Ray (lanceur) Départs significatifs : Anthony Bass (releveur), Ken Giles (releveur), Taijuan Walker (lanceur)

Yankees de New York

Photo AFP

Directeur général : Brian Cashman

Brian Cashman Gérant : Aaron Boone

Aaron Boone Fiche en 2020 : 33-27

33-27 Rang : 2e (meilleurs deuxièmes)

2e (meilleurs deuxièmes) Acquisitions importantes : Corey Kluber (lanceur), Jameson Taillon (lanceur)

Corey Kluber (lanceur), Jameson Taillon (lanceur) Départs significatifs : J.A Happ (lanceur), James Paxton (lanceur). Tommy Kahnle (releveur)

Analyse : Les Yankees seront encore les favoris pour remporter le titre de la section Est. En regardant les autres formations, c’est très possible qu’ils atteignent leur objectif. Au monticule, ils ont apporté de l’aide à leur as Gerrit Cole. En janvier, ils ont fait signer un contrat à Corey Kluber et fait une transaction avec les Pirates de Pittsburgh pour les services de Jameson Taillon en l’espace de quelques semaines. Après sa saison de 20 victoires, Kluber a connu des campagnes 2019 et 2020 décevantes. Les Yankees se croisent les doigts pour avoir la bonne version de ce lanceur. Pour ce qui est de Taillon, il n’a pas lancé en 2020 alors qu’il s’est remis d’une opération Tommy John. C’est un beau pari. Au bâton, les Yankees auront autant de profondeur que par les années passées. Malgré les ennuis de santé de Giancarlo Stanton et Aaron Judge, ils ont d’autres joueurs pour prendre la relève comme Gleyber Torres, Luke Voit et Gio Urshela.

Red Sox de Boston

Photo AFP

Directeur général : Brian O’Halloran

Brian O’Halloran Gérant : Alex Cora

Alex Cora Fiche en 2020 : 24-36

24-36 Rang : 5e

5e Acquisitions importantes : Enrique Hernandez (deuxième-but), Hunter Renfroe (voltigeur), Marwin Gonzalez (voltigeur), Garrett Ruchards (lanceur), Adam Ottavino (releveur)

Enrique Hernandez (deuxième-but), Hunter Renfroe (voltigeur), Marwin Gonzalez (voltigeur), Garrett Ruchards (lanceur), Adam Ottavino (releveur) Départs significatifs : Jackie Bradley jr (voltigeur), Colin McHugh (releveur)

Analyse : Après une saison de misère, les Red Sox ont décidé de ramener Alex Cora au poste d’entraîneur-chef. Cora avait été congédié alors que son nom avait été mêlé au scandale des vols de signaux des Astros de Houston. Ce sera intéressant de voir ce qu’il pourra faire avec une formation qui est en transition. Même s’ils ont plusieurs jeunes joueurs talentueux, les Red Sox ont plusieurs points d’interrogation sur la butte. Au moment d’écrire ces lignes, c’est Eduardo Rodriguez qui sera le partant pour le match inaugural. Chris Sale, qui est payé pour être le lanceur no 1 de la rotation, devrait revenir au jeu en juin ou en juillet si tout se déroule bien.

Ils ont un cœur offensif fort intéressant avec J.D. Martinez, Xander Bogaerts et Rafael Devers. La présence des Orioles de Baltimore va empêcher qu’ils finissent derniers pour une deuxième année de suite. À Boston, ça ne pardonnerait pas.

Rays de Tampa Bay

Photo AFP

Directeur général : Erik Neander

Erik Neander Gérant : Kevin Cash

Kevin Cash Fiche en 2020 : 40-20

40-20 Rang : 1er (champions de division et finalistes de la Série mondiale)

1er (champions de division et finalistes de la Série mondiale) Acquisitions importantes : Chris Archer (lanceur), Rich Hill (lanceur), Michael Wacha (lanceur)

Chris Archer (lanceur), Rich Hill (lanceur), Michael Wacha (lanceur) Départs significatifs : Blake Snell (lanceur), Charlie Morton (lanceur), Hunter Renfroe (voltigeur), Aaron Loup (lanceur)

Analyse : Les Rays ont démantelé leur superbe trio de partants qui leur a permis de se rendre jusqu’à la Série mondiale. Blake Snell et Charlie Morton ont quitté Tampa pour joindre respectivement les Padres de San Diego et les Braves d’Atlanta. Sur papier, il est difficile de croire qu’ils seront encore en mesure de rivaliser avec les Yankees pour le titre de la section Est. Par contre, malgré les nombreuses ventes de feu, les Rays ont toujours trouvé une façon de se retrouver au plus fort de la course avec des acquisitions profitables. Au bâton, tout le monde se demande si Randy Arozarena sera en mesure de répéter ses exploits des dernières séries éliminatoires. Le voltigeur voudra prouver qu’il n’était pas un feu de paille. Le reste de la formation est sensiblement le même que l’an dernier. Chaque joueur devra contribuer à l’effort collectif afin que les Rays puissent remporter des victoires.

Orioles de Baltimore

Photo AFP

Directeur général : Mike Elias

Mike Elias Gérant : Brandon Hyde

Brandon Hyde Fiche en 2020 : 25-35

25-35 Rang : 5e

5e Acquisitions importantes : Maikel Franco (troisième-but), Freddy Galvis (arrêt-court), Yolmer Sanchez (deuxième-but)

Maikel Franco (troisième-but), Freddy Galvis (arrêt-court), Yolmer Sanchez (deuxième-but) Départs significatifs : Kohl Stewart (lanceur)

Analyse : La reconstruction va se poursuivre chez les Orioles. Mike Elias travaille dur pour remettre cette équipe sur les rails, mais il est encore loin d’une place en séries. On peut s’attendre à une autre longue saison à Baltimore. Il ne serait pas surprenant qu’ils finissent le calendrier régulier avec 100 défaites. John Means est le meilleur lanceur de la rotation de partants, mais il doit demeurer en santé. Dean Kremer, Keegan Akin et Jorge Lopez compléteront le quatuor. En relève, les Orioles n’ont pas de releveur no 1 attitré. Ils utiliseront un comité pour finir les rencontres. Au bâton, ils ont un bel espoir en Ryan Mountcastle, mais il est mal entouré. La patience sera de mise chez les Orioles.

Astros de Houston

Photo AFP

Directeur général : James Click

James Click Gérant : Dusty Baker

Dusty Baker Fiche en 2020 : 29-31

29-31 Rang : 2e

2e Acquisitions importantes : Jason Castro (receveur)

Jason Castro (receveur) Départs significatifs : George Springer (voltigeur), Dustin Garneau (receveur), Joe Biagini (releveur), Aaron Sanchez (lanceur)

Analyse : Les Astros ont eu un sursis avec un calendrier écourté avec des matchs à huis clos. Les amateurs, eux, n’ont pas oublié le scandale du vol des signaux. Ils n’ont pas pu conspuer les joueurs des Astros la saison dernière, mais ils le feront en 2021. Sur le terrain, les Astros auront encore une bonne formation. José Altuve, Alex Bregman, Carlos Correa, Yordan Alvarez, Yuli Gurriel tenteront de faire oublier leur saison 2020 qui n’a pas respecté leurs standards habituels. Toutefois, leur rotation de partants n’est plus ce qu’elle était. Justin Verlander, qui se remet d’une opération Tommy John, ne pourra pas lancer avant le mois de septembre, et ce, si sa remise en forme se déroule bien. Zach Greinke sera donc le chef de file chez les partants. Lance McCullers Jr, qui vient de signer une lucrative prolongation de contrat, devra prouver que les Astros ont eu raison de lui faire confiance à long terme. Bien sûr, il faudra surveiller le Québécois Abraham Toro. Au moment d’écrire ces lignes, son poste au sein de la formation n’avait pas été confirmé.

A’s d’Oakland

Photo AFP

Directeur général : Billy Beane

Billy Beane Gérant : Bob Melvin

Bob Melvin Fiche en 2020 : 36-24

36-24 Rang : 1er (champions de la section Ouest)

1er (champions de la section Ouest) Acquisitions importantes : Mitch Moreland (frappeur désigné), Elvis Andrus (arrêt-court), Trevor Rosenthal (releveur)

Mitch Moreland (frappeur désigné), Elvis Andrus (arrêt-court), Trevor Rosenthal (releveur) Départs significatifs : Liam Hendriks (releveur), Robbie Grossman (voltigeur), Marcus Semien (deuxième-but), Joakim Soria (releveur), Tommy La Stella (avant-champ)

Analyse : Les infatigables Athletics chaufferont encore les Astros pour le premier rang de la section Ouest. Malgré les départs de Marcus Semien et du lanceur Liam Hendriks, ils seront encore compétitifs en raison de la profondeur au sein de leur organisation. Le cœur de l’attaque est demeuré intact. Matt Chapman, Matt Olson, Mark Canha, Ramon Laureano, Sean Murphy et Stephen Piscotty auront la tâche de mener les A’s à une autre participation aux séries. Et c’est très possible qu’ils atteignent cet objectif. Au monticule, la rotation de 2020 est demeurée intacte. La direction n’a pas eu besoin de se lancer dans les dépenses folles sur le marché des joueurs autonomes. Chris Bassitt, Sean Manaea, Jesus Luzardo et Frankie Montas seront là pour garder le fort. On devrait assister à une autre saison excitante à Oakland.

Rangers du Texas

Photo AFP

Directeur général : Jon Daniels

Jon Daniels Gérant : Chris Woodward

Chris Woodward Fiche en 2020 : 22-38

22-38 Rang : 5e

5e Acquisitions importantes : Nate Lowe (frappeur désigné), David Dahl (voltigeur), Ian Kennedy (releveur)

Nate Lowe (frappeur désigné), David Dahl (voltigeur), Ian Kennedy (releveur) Départs significatifs : Corey Kluber (lanceur), Andrew Romine (deuxième-but)

Analyse : Les Rangers auront le droit de remplir leur magnifique stade à compter du premier jour de la saison. Est-ce que les amateurs y seront en grand nombre ? Oui. Ils se sont ennuyés de leur équipe favorite. Par contre, sur le terrain, la formation texane est en reconstruction après avoir obtenu la pire fiche de la Ligue américaine en 2020. Plusieurs jeunes joueurs auront l’opportunité de se faire valoir. Au monticule, Jordan Lyles et Kyle Gibson sont les seuls partants qui étaient avec l’équipe la saison dernière. Pour le reste, la rotation sera remplie d’inconnus. En relève, ils pourront compter sur le duo de José Leclerc et de Jonathan Hernandez pour finir les matchs. Joey Gallo, Nate Lowe et Nick Solak formeront le cœur offensif.

Angels de Los Angeles

Photo AFP

Directeur général : Perry Minasian

Perry Minasian Gérant : Joe Maddon

Joe Maddon Fiche en 2020 : 26-34

26-34 Rang : 4e

4e Acquisitions importantes: José Iglesias (arrêt-court), Dexter Fowler (voltigeur), Kurt Suzuki (receveur), Alex Cobb (lanceur), José Quintana (lanceur)

José Iglesias (arrêt-court), Dexter Fowler (voltigeur), Kurt Suzuki (receveur), Alex Cobb (lanceur), José Quintana (lanceur) Départs significatifs : Julio Teheran (lanceur), Keynan Middleton (releveur), Andrelton Simmons (arrêt-court), Matt Andriese (releveur)

Analyse : Les Angels ont le meilleur joueur du baseball dans leurs rangs en Mike Trout. Par contre, ils sont incapables de l’encadrer suffisamment pour participer aux séries sur une base régulière. Si l’attaque est respectable avec Trout, Anthony Rendon et Shohei Ohtani, la rotation n’est pas assez bonne pour amener l’équipe à la prochaine étape. D’ailleurs, ce fut le maillon faible de cette équipe au cours des dernières années. Ils ont été incapables de conclure des ententes avec des joueurs d’impact sur le marché des joueurs autonomes. Ils ont donc décidé de se tourner vers des solutions moins coûteuses. Ils ont fait des transactions pour amener des joueurs qui auront la chance de donner un second souffle à leurs carrières. Puis, il y a le cas Ohtani. Ce lanceur, qui joue également ailleurs sur le terrain durant la saison, s’est fait opérer deux fois en autant d’années. Est-ce qu’il retrouvera sa santé de 2018 ? Les Angels se croisent les doigts très fort.

Mariners de Seattle

Photo AFP

Directeur général : Jerry Dipoto

Jerry Dipoto Gérant : Scott Servais

Scott Servais Fiche en 2020 : 27-33

27-33 Rang : 3e

3e Acquisitions importantes: James Paxton (lanceur), Chris Flexen (lanceur), Rafael Montero (releveur)

James Paxton (lanceur), Chris Flexen (lanceur), Rafael Montero (releveur) Départ significatif : aucun

Analyse : Malgré leur plan de se concentrer sur le développement et non sur la fiche victoires-défaites, les Mariners ont surpris plusieurs observateurs en 2020. Ils ont même bataillé pour une place en séries. De l’inexpérience inespérée pour cette jeune formation. Cette saison, les objectifs seront plus élevés. Les dirigeants des Mariners aimeraient bien que leur troupe présente une fiche de ,500. Si un nouveau format des séries est approuvé, l’équipe de Scott Servais pourrait jouer du coude pour une place éliminatoire. À l’attaque, J.P. Crawford et Evan White devront en donner plus pour permettre à leur équipe de progresser. Le receveur Tom Murphy, sur qui les Mariners fondent de grands espoirs, effectuera un retour au jeu après une saison 2020 marquée par les blessures. Au monticule, les Mariners auront une rotation de six partants comme l’an dernier. Une stratégie pour faire une bonne évaluation du personnel en prévision des prochaines années et pour éviter les blessures.

Twins du Minnesota

Photo AFP

Directeur général : Thad Levine

Thad Levine Gérant : Rocco Baldelli

Rocco Baldelli Fiche en 2020 : 36-24

36-24 Rang : 1er (champions de leur division)

1er (champions de leur division) Acquisitions importantes: Andrelton Simmons (arrêt-court), J.A. Happ (lanceur), Matt Shoemaker (lanceur), Alex Colomé (releveur)

Andrelton Simmons (arrêt-court), J.A. Happ (lanceur), Matt Shoemaker (lanceur), Alex Colomé (releveur) Départs significatifs : Tyler Clippard (releveur), Rich Hill (lanceur), Alex Avila (receveur), Sergio Romo (releveur), Jake Odorizzi (lanceur)

Analyse : Les Twins ont de la compagnie au sommet cette saison. Les White Sox de Chicago ont les éléments pour rivaliser avec eux jusqu’au dernier match de la saison régulière. Toutefois, ça en prendra plus pour énerver cette formation qui est synonyme de stabilité au cours des dernières années. L’acquisition de Kenta Meada fut un coup de maître de Thad Levine l’an dernier. Meada sera le meneur de la rotation. Il sera bien appuyé par José Berrios et Michael Pineda. Taylor Rogers aura la mission de terminer les matchs. Au bâton, le cœur offensif sera encore l’affaire de Jorge Polanco, Max Kepler et Miguel Sano. Il sera intéressant de surveiller le rendement de Nelson Cruz qui aura 41 ans dans les prochains mois. Si on assiste à un déclin de sa part, les Twins ont déjà des solutions de rechange au sein de leur formation.

White Sox de Chicago

Photo AFP

Directeur général : Rick Hahn

Rick Hahn Gérant : Tony La Russa

Tony La Russa Fiche en 2020 : 35-25

35-25 Rang : 2e

2e Acquisitions importantes: Adam Eaton (voltigeur), Jonathan Lucroy (receveur), Lance Lynn (lanceur), Liam Hendriks (releveur)

Adam Eaton (voltigeur), Jonathan Lucroy (receveur), Lance Lynn (lanceur), Liam Hendriks (releveur) Départs significatifs : James McCann (receveur), Alex Colomé (releveur), Gio Gonzalez (lanceur)

Analyse : Les White Sox ont connu une bonne progression en 2020, mais pas assez pour se rendre au bout. Ils ont décidé de faire appel à un vieux routier pour les mener à bon port : Tony La Russa. L’homme de 76 ans a plus d’un tour dans son sac pour faire gagner ses équipes. Les White Sox sont à maturité et ils ont simplement besoin d’un guide pour que les morceaux du casse-tête tombent en place. Ils possèdent un joueur de premier plan en José Abreu. Il est bien entouré par les jeunes Tim Anderson, Luis Robert et Yoan Moncada. L’addition d’Adam Eaton, un ancien des Nationals de Washington, donnera de la profondeur à cette formation. Cependant, il faudra aussi voir comment ils se débrouilleront sans la présence à long terme d’Eloy Jimenez, qui s’est blessé lors d’un match préparatoire. Au monticule, l’acquisition de Lance Lynn donnera un bon coup de pouce à Dallas Keuchel et Lucas Giolito. Les trois ont déjà été dans la course du trophée Cy Young au cours de leur carrière respective. En relève, Aaron Bummer aura la mission de fermer les livres en neuvième manche.

Indians de Cleveland

Photo AFP

Directeur général : Mike Chernoff

Mike Chernoff Gérant : Terry Francona

Terry Francona Fiche en 2020 : 35-25

35-25 Rang : 3e

3e Acquisitions importantes: Eddie Rosario (voltigeur), Andres Gimenez (arrêt-court)

Eddie Rosario (voltigeur), Andres Gimenez (arrêt-court) Départs significatifs : Carlos Santana (premier-but), Delino Deshields jr (avant-champ)

Analyse : Les Indians ont encore plusieurs bons éléments. Toutefois, est-ce que ce sera suffisant pour obtenir une autre saison gagnante et une autre participation aux

séries ? C’est peu probable. Il y a quelques points d’interrogation lorsqu’on regarde l’alignement de cette formation. Pour des raisons budgétaires, ils ont laissé aller Carlos Santana, Francisco Lindor, Brad Hand et Carlos Carrasco. Ces départs feront mal à la troupe dirigée par Terry Francona. Au monticule, Shane Bieber, gagnant du trophée Cy Young, sera tout de même bien entouré avec la présence d’Aaron Civale et Zach Plesac. Il y aura une lutte pour les autres postes de partant. James Karinchak aura la balle en neuvième manche lorsque les Indians seront en avance. À l’attaque, il y aura José Ramirez et les autres.

Royals de Kansas City

Photo AFP

Directeur général : Dayton Moore

Dayton Moore Gérant : Mike Matheny

Mike Matheny Fiche en 2020 : 26-34

26-34 Rang : 4e

4e Acquisitions importantes : Andrew Benintendi (voltigeur), Carlos Santana (premier-but), Michael Taylor (voltigeur), Mike Minor (lanceur)

Andrew Benintendi (voltigeur), Carlos Santana (premier-but), Michael Taylor (voltigeur), Mike Minor (lanceur) Départs significatifs : Maikel Franco (troisième-but)

Analyse : Les Royals tenteront de rivaliser avec les Twins et les White Sox, mais ils n’ont pas la profondeur pour le faire. Ils ont une offensive très potable avec Jorge Soler et Salvador Perez, qui vient de signer un nouveau contrat. Au monticule, la rotation n’a pas de lanceur de premier plan, mais les partants sont capables de donner aux Royals une chance de gagner des matchs. L’an dernier, Brad Keller s’est imposé comme le premier partant, mais il sera intéressant de voir s’il peut répéter le même type de rendement. Gagner le titre de la section Centrale ? Improbable. Brouiller les cartes ? C’est très possible.

Tigers de Detroit

Photo AFP

Directeur général : Al Avila

Al Avila Gérant : A.J. Hinch

A.J. Hinch Fiche en 2020 : 23-35

23-35 Rang : 5e

Acquisitions importantes: Robbie Grossman (voltigeur), Nomar Mazara (voltigeur), Wilson Ramos (receveur), Renato Nunez (premier-but), Jose Urena (lanceur), Julio Teheran (lanceur)

Départs significatifs : C.J. Cron (premier-but), Jonathan Schoop (deuxième-but), Jordan Zimmerman (lanceur), Ivan Nova (lanceur), Austin Romine (receveur)

Analyse : Les Tigers ont encore de bonnes chances de finir derniers de la section Centrale. Toutefois, il y a de la lumière au bout du tunnel avec l’arrivée de plusieurs jeunes talentueux. Le lanceur Casey Mize sera l’un des points de mire de la formation du nouveau gérant A.J. Hinch. Tarik Skubal pourrait aussi attirer l’attention des amateurs et des observateurs. Au bâton, le vétéran Miguel Cabrera pourrait atteindre quelques plateaux importants dans sa carrière. Il pourrait devenir le premier frappeur à cogner 500 circuits et 3000 coups sûrs. Ça mettra un peu de soleil dans les journées plus sombres des Tigers.