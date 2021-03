Star Académie: Mika prend le contrôle!

On nous promettait du flamboyant et du spectaculaire, et on n’a pas été déçus. Mika nous a transportés dans son univers coloré à Star Académie, dimanche. Dessins, fanfare, pyrotechnie, projections: il n’y avait qu’à l’extérieur que le temps était gris!

Voilà déjà sept semaines qu’on attendait Mika, l’illustre directeur artistique de l’Académie. La COVID-19 a évidemment compliqué la venue du collaborateur ponctuel, mais l’artiste international a été fidèle à son engagement.

Il a passé beaucoup de temps à l’Académie la semaine dernière, martelé à ses jeunes collègues de «faire leurs devoirs», et il sera à nouveau là pour nous faire rêver dimanche prochain, avec une autre fresque démesurée.

L’atmosphère «Mika-esque» était déjà fébrile dans le studio MELS, bien avant le début du gala. Habituel lieu de flânerie, la cafétéria de l’endroit avait été emballée d’une immense toile blanche, meublée de projecteurs et condamnée par une clôture, temporairement déclarée «zone de pyrotechnie».

On nous a fait patienter quelques minutes avant la fiesta, le temps d’un énergique pot-pourri avec Marc Dupré, conclu par sa nouvelle pièce Où sera le monde, assurément vouée au succès, et des prestations des candidats en danger, Dashny, Queenie et Rosalie.

Le roi de la soirée a ensuite eu le champ libre, avec les 23 musiciens et les costumes tape-à-l’œil et originaux qu’on lui avait réservés.

Feux d’artifice

On n’a pas sorti les gros canons immédiatement, offrant une ouverture de segment dépouillée, dans le studio principal, à l’image du titre de la chanson qui la portait (Relax, Take It Easy). Mika et Lunou étaient assis, chacun sur son piano, devant un décor évoquant un ciel étoilé. On avait brandi smokings et nœuds papillon, pour un départ à la fois tout doux et solennel.

Dans le couloir menant au garage, sur un long tapis rouge, Mika et Dashny ont ensuite déambulé, dansants, sur Lollipop, escortés par les membres d’une fanfare. Tambours et trompettes se sont prestement déplacés vers la scène, où trônaient des illustrations rose tendre.

Pour la pimpante Elle me dit, des personnages à têtes de formes géométriques ont saccadé leurs pas de danse aux pieds de William, de Shayan et de Mika, qui a semblé avoir un plaisir fou avec ses deux comparses. Le tableau faisait très bande dessinée, très typique de Mika.

Sur la sexy Boum Boum Boum, Maëva et Annabel ont sensuellement bougé dans l’escalier, pendant que Jacob marquait le rythme d’un maraca tout près.

L’explosion – au propre comme au figuré – s’est produite sur Stay High, dans le vaste espace blanc aménagé exprès, à la demande de Mika. Lui et ses amis William, Dashny, Shayan et Lunou ont gigoté entre les éclairages en rayons et les feux d’artifice minutieusement conçus par la boîte PurFX, sorte de monde parallèle où Mika et son costume immaculé irradiaient. Chez MELS, les pétarades s’entendaient et la fumée se voyait et se sentait plusieurs mètres plus loin!

En guise de dessert, on avait sorti les violons pour porter la toujours majestueuse Happy Ending, arrosée par une pluie de pétales de roses, le retour de la fanfare et d'autres joyeuses fioritures.

«J’ai pas transpiré comme ça depuis très longtemps!» a avoué Mika à la fin de l’enchaînement. Son visage trempé lui donnait raison!

Dashny garde le sourire

Il était presque difficile de demeurer concentré après pareil tourbillon des sens, mais la suite de cette septième soirée Star Académie fut néanmoins tout aussi plaisante, avec un arrêt de Louis-Jean Cormier, sa nouvelle création Croire en rien sous le bras; une portion «demandes spéciales», où nos Académiciens ont entonné avec brio – malgré leur peu d’expérience en la matière – les souhaits musicaux des internautes (Lady Marmelade, You Give Love a Bad Name, Happy Day et même Les portes du pénitencier, entre autres); et un hommage à Leonard Cohen au son de l’immortelle Hallelujah, à laquelle s’est joint l’homme de l’heure, Mika.

Quant au délogé de la semaine, Dashny Jules, il n’avait pas perdu son éternel sourire dimanche, même si la fin de l’aventure a sonné pour lui. Il s’est dit «fier et content», et n’a pas tari d’éloges envers ses «adversaires», Rosalie et Queenie, qu’il est extrêmement heureux de voir poursuivre le périple Star Académie.

«Ce sont deux artistes qui ont une empreinte musicale très ancrée. Elles connaissent déjà leur identité artistique. Ç’a été un honneur de chanter avec elles. Je comprends les décisions du public et des profs. Rosalie va briller, et Queenie, c’est comme ma grande sœur!»

Proche de Gregory Charles, qui l’a beaucoup encouragé depuis le début de la saison, Dashny n’hésite pas à parler de celui-ci comme d’une «figure paternelle» à l’Académie.

«Ç’a été une personne qui m’a poussé, sans trop me pousser. Je suis entièrement reconnaissant pour tout ce qu’il a fait pour moi, ainsi que les autres professeurs également. Ils m’ont donné beaucoup de confiance et de courage à vouloir avancer.»

Dashny, qui voudrait étudier en soins infirmiers au cégep dans la prochaine année, espère à court terme travailler sur ses propres compositions et il souhaite si possible offrir un premier spectacle cet été.

Les prestations des candidats

Rosalie Ayotte (Choix du public)

La barre était placée haut pour Rosalie et sa composition Les collines, après les exécutions quasi sans failles de ses camarades Dashny et Queenie. Et pourtant! Le public n’avait pas dit son dernier mot. Les téléspectateurs ont en effet renvoyé la candidate de Saint-Tite à Waterloo, sûrement touchés par le joli texte de sa chanson, qui abordait les difficultés, grandes et petites, qu’on peut croiser dans la vie. «Il y a une nouvelle auteure-compositrice au Québec, et elle s’appelle Rosalie Ayotte», l’a saluée Patrice Michaud. Ariane Moffatt a aussi promis à Rosalie de l’épauler au besoin dans la suite de sa carrière. La principale intéressée avait le souffle coupé d’avoir été élue par le public.

Queenie Clément (Choix des professeurs)

Enfin, on a pu voir Queenie briller (au propre comme au figuré, avec sa robe qui étincelait de mille feux!) à la hauteur de son talent, dimanche. Il est toujours vertigineux de s’attaquer au répertoire de la grande Whitney Houston, mais la jeune femme de 29 ans, que Patrice Michaud surnomme «la force tranquille», a été souveraine sur I Have Nothing. «Tout ce que je peux te dire Queenie, c’est: tu es une chanteuse!» l’a encensée après son passage un Gregory Charles encore en pleurs, qui a reconnu qu’il ne «l’avait pas facile, ce soir». Moins habile en français qu’en anglais, Queenie a eu du mal à trouver les mots pour remercier les professeurs de l’avoir réchappée.

Dashny Jules (Délogé)

À la grande surprise de plusieurs, sans doute, Dashny a dû quitter ses camarades dimanche. Gregory Charles, qui n’a jamais caché son admiration devant le talent du jeune Montréalais, n’avait pas que le regard embué à la fin de sa prestation sur Sans limite, de Kevin Bazinet; il pleurait littéralement à chaudes larmes! «La lumière s’est allumée, quelque chose s’est allumé en toi», lui a souligné Lara Fabian. On devine donc à quel point il a dû être déchirant pour le corps professoral de devoir trancher entre Dashny et Queenie, une fois Rosalie sauvée par le public.

