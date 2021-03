«Star Académie»: Rosalie, Dashny et Queenie croisent le fer

Rosalie Ayotte, Dashny Jules et Queenie Clément vivront le grand frisson de la mise en danger à «Star Académie», dimanche. Difficile de prédire qui devra laisser ses camarades derrière à la fin de la soirée; tous trois motivés, talentueux et généreux, nos académiciens sur la sellette ont chacun leurs atouts pour séduire public et professeurs.

Pour Rosalie, il s’agit d’un deuxième passage sur le siège éjectable, tandis que Dashny et Queenie s’y assoient pour la première fois. Voici leurs impressions. Avant le départ de l’un d’eux, les trois amis auront l’opportunité de chanter auprès de grands comme Marc Dupré, Louis-Jean Cormier et leur célèbre directeur artistique, Mika!

Le public pourra voter pour protéger un candidat de l’élimination ce soir, 19 h, à TVA.

Rosalie Ayotte

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Que chanteras-tu dimanche pour défendre ta place à l’académie?

«Je vais chanter ma composition, qui s’appelle "Les collines". Les profs m’ont suggéré de faire l’une de mes compositions, car c’est ce que j’ai fait à l’évaluation. C’est une chanson que j’ai écrite pendant mon séjour à l’académie. Selon moi, elle sera bien pour toucher les gens, pour qu’ils se sentent interpellés.»

Est-ce que cette deuxième mise en danger est plus stressante que la première, pour toi?

«Je trouve qu’elle est vraiment moins stressante, étant donné que je sais déjà un peu à quoi m’attendre. Mon cheminement dans "Star Académie" a avancé et j’ai appris beaucoup de choses, comparativement à ma première mise en danger; c’était alors la deuxième semaine, et je ne voulais tellement pas partir parce que j’avais l’impression de n’avoir encore rien appris. Là, je sais que j’ai un plus gros bagage, et je serais plus sereine à l’idée de partir, puisque mon expérience a été vraiment enrichissante.»

On a senti cette semaine que tu es davantage prête à mettre de l’avant ton talent d’auteure-compositrice. Qu’est-ce qui crée cette nouvelle ouverture chez toi?

«Cette ouverture a toujours existé, mais je ne savais pas si c’était le bon moment pour la montrer. J’avais envie que les gens me connaissent d’abord un peu plus. C’est plus facile, selon moi, d’apprendre à connaître et à aimer quelqu’un avec des reprises de chansons préférées. J’avais envie de montrer mon côté interprète au début; maintenant, le public me connait un peu mieux, et je pense que c’est le temps de sortir ma force, qui est la composition.»

Quels aspects de ta personnalité d’artiste souhaites-tu travailler avec cette deuxième mise en danger?

«Transmettre l’émotion. J’ai moins envie de me faire dire que je chante vraiment bien. Avec cette mise en danger, je veux que les gens à la maison se disent que telle phrase, par exemple, les a rejoints ou leur a fait penser à leur histoire.»

Si tu avais un mot à dire au public pour le convaincre de voter pour toi dimanche, quel serait-il?

«Les gens devraient voter pour moi parce que je suis une auteure-compositrice-interprète, et même si je suis capable de chanter les chansons des autres, je crois que c’est super important d’être capable de raconter sa propre histoire, d’être vulnérable et de pouvoir transmettre ça aux autres. C’est quelque chose d’assez intime, donc je pense que les gens devraient encourager le fait qu’on se jette à l’eau!»

Dashny Jules

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Qu’est-ce que ça représente pour toi, d’être mis en danger?

«Pour moi, la mise en danger représente une opportunité de briller sur la scène, d’avoir l’attention du public pendant plus de deux minutes trente, et de pouvoir livrer un message qui m’est plus personnel.»

Considères-tu que c’est un avantage d’être mis en danger pour la première fois aussi tard dans la saison?

«Je ne le vois pas comme un avantage ou un désavantage, mais je crois que, ce qui m’avantage un peu plus, c’est le fait que ça offre un effet de surprise. Les gens ne savent pas à quoi s’attendre avec moi. Ils m’ont vu chanter toutes sortes de chansons dans les "medleys", mais ils ne m’ont pas encore vu interpréter une chanson que j’ai choisie, qui me représente plus, et qui transmet un message que j’ai envie de partager.»

Que chanteras-tu dimanche pour défendre ta place à l’académie?

«J’ai choisi "Sans limites", de Kevin Bazinet, pour montrer une facette de moi que je ne montre pas très souvent: ma vulnérabilité. Je vais parler de confiance en moi à travers cette chanson.»

Selon toi, quels aspects de ta personnalité d’artiste cette mise en danger te permettra de travailler?

«Elle me permettra de travailler ma capacité à m’abandonner, et à me livrer au public dans une chanson que j’interprète.»

Si tu avais un mot à dire au public pour le convaincre de voter pour toi dimanche, quel serait-il?

«Ce dimanche, je me mets à nu pour vous. Je compte le faire de la manière la plus assumée possible, pour que le public apprenne à me connaître.»

Queenie Clément

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Qu’est-ce que ça représente pour toi, d’être mise en danger?

«C’est une opportunité de partager mon cœur sur la scène avec le public.»

Considères-tu que c’est un avantage d’être mise en danger pour la première fois aussi tard dans la saison?

«Je prends ça comme un avantage, parce qu’il nous reste encore six semaines de l’aventure. Je suis sûre qu’il y a quand même une curiosité du fait qu’on n’ait jamais été mis en danger avant. On répondra sur la scène dimanche!»

Que chanteras-tu dimanche pour défendre ta place à l’académie?

«Je chante "I Have Nothing", de Whitney Houston. Cette chanson explique pourquoi je suis une chanteuse. De trouver le pouvoir d’être vulnérable et honnête sur une scène, c’est mon but.»

Selon toi, quels aspects de ta personnalité d’artiste cette mise en danger te permettra de travailler?

«Pour moi, c’est d’avoir la confiance, malgré les choses qu’on ne peut pas contrôler. La vie peut nous amener des choses soudainement; c’est notre travail, comme artistes, de juste laisser faire et de ne pas arrêter de progresser, d’avancer dans notre créativité.»

Si tu avais un mot à dire au public pour le convaincre de voter pour toi dimanche, quel serait-il?

«J’espère que le public verra ma vulnérabilité sur scène dimanche. Ça sera assez pour eux, pour voter pour moi!»