Tournoi de Miami: Bianca Andreescu remporte un duel éreintant

La Canadienne Bianca Andreescu a obtenu son billet pour les huitièmes de finale du tournoi de tennis de Miami en remportant un duel chaudement disputé contre l’Américaine Amanda Anisimova, dimanche, en Floride.

La huitième tête de série de la compétition l’a emporté en trois manches de 7-6(4), 6-7(2) et 6-4. Cet affrontement a duré deux heures et 44 minutes.

Lors de l’ultime engagement, Andreescu a réalisé un bris de service au cinquième point, ce qui lui a éventuellement permis de terminer le match avec les balles en main.

En fin de compte, l’Ontarienne de 20 ans a pris le service de la 32e joueuse au monde à trois reprises. Elle a toutefois eu 17 chances de briser sa jeune rivale de 19 ans, dont 10 lors du premier set.

Andreescu n’a placé que 54,1% de ses premières tentatives de service en jeu et a remporté 73% des échanges disputés dans cette situation. Elle a également amassé trois as et neuf doubles fautes. La championne des Internationaux des États-Unis en 2019 a commis un impressionnant total de 43 fautes directes.

Elle devra assurément améliorer cette facette de son jeu, si elle veut étirer son passage à Miami. D’ailleurs, Andreescu se frottera à l’expérimentée Garbine Muguruza au tour suivant. Cette dernière a vaincu la Russe Anna Kaliskaya en trois manches de 4-6, 6-3 et 6-4. La Canadienne a remporté l’unique duel qu’elle a disputé contre l’Espagnole de 27 ans. Celui-ci avait eu lieu en mars 2019, dans le cadre du tournoi d’Indian Wells.