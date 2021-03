Un énorme casse-tête attend Marc Bergevin

Marc Bergevin répète qu’il a les mains liées à l’approche de la date limite des échanges. Qu’en est-il vraiment?

Le TVASports.ca a pris l’initiative d’étudier de fond en comble la situation du Canadien de Montréal avec l’aide d’un expert, Hart Levine. Ce dernier est le fondateur de Puck Pedia, un site web se spécialisant sur la masse salariale et la convention collective.

Il y a une réponse courte et une plus longue à la question susmentionnée. Mais s’il fallait faire rapidement le tour de la question, il faudrait d’emblée donner raison au directeur général du Tricolore.

Acquérir un joueur sera plus complexe que jamais pour Bergevin d’ici la date limite du 12 avril.

«Il aurait de gros ennuis s'il utilisait tout son espace et quelqu'un devait se blesser par la suite», résume Levine.

Un calcul quotidien

Avant d’enchaîner avec les explications plus techniques, il convient de faire la lumière sur le fonctionnement de la masse salariale.

L’impact sur la masse salariale de chaque joueur est calculé de façon quotidienne. Ainsi, puisqu’on compte 116 jours dans la saison actuelle, Jeff Petry (5,5 millions $) occupe aujourd’hui un espace de 47 414 $. À la fin de la saison, une équipe ne doit pas avoir accumulé plus de 81,5 millions $.

Et chaque jour, sa masse salariale projetée – calculée en assumant que la formation reste la même jusqu’à la fin du calendrier – ne doit pas non plus dépasser cette même limite.

Le CH se retrouve donc en ce moment dans une situation très précaire : sa masse projetée est de 80 987 882 $. Mais la projection tient pour acquis que Paul Byron (3,4 millions $) et Nick Suzuki (863 333 $) demeureront sur l’escouade de réserve jusqu’à la fin de l’année. Alors le Tricolore a en réalité une marge de manœuvre beaucoup plus mince qu’il n’y paraît.

Actuellement, le CH ne pourrait rappeler à la fois Byron et Suzuki de l’escouade taxi. Seul Suzuki pourrait être rappelé. Alors imaginez le casse-tête s’il faut intégrer Cole Caufield (880 833 $) dans la formation.

Le projet Mattias Ekholm

Cependant, au fur et à mesure que Bergevin s’approche de la date limite, son pouvoir d’achat devient plus grand. Lorsqu’une équipe fait l’acquisition d’un joueur, elle doit seulement prendre en charge l’espace sur la masse salariale que celui-ci occupera lors des jours restants.

Le 12 avril, il restera 27 jours à la saison régulière. Pour acquérir le défenseur des Predators de Nashville Mattias Ekholm (3,375 millions $), Bergevin doit ainsi s’assurer de pouvoir intégrer un peu moins de 900 000 $ dans le dernier droit du calendrier.

D’ici la date butoir, Bergevin et son expert de la masse salariale, John Sedgwick, peuvent «créer de l’espace» grâce à ce qu’on appelle l’«accrued cap space». Chaque jour que Suzuki, Byron ou encore Alexander Romanov passe sur l’escouade de réserve permet au Tricolore de sauver de l’argent et d’utiliser cette économie plus tard.

Cela dit, même en parvenant à créer un peu d’espace d’ici le jour J, il demeure extrêmement compliqué d’acquérir Ekholm.

«Le problème, c’est que, si un de tes gars se blesse, il continue d’occuper un espace chaque jour sur ta masse, explique Levine. Et tu dois le remplacer avec un autre joueur qui occupera un espace supplémentaire. Juste comme ça, tu viens d’ajouter 700 000 ou 800 000 $.»

«C’est pour ça que Bergevin dit qu’il n’a pas d’espace. Il pourrait techniquement ajouter un impact annuel de 1 million $ à la date limite, mais il serait dans l’embarras en cas de blessure.»

La solution

Quelques options s’offrent à Bergevin.

«Il doit céder de l’argent lui aussi dans la transaction, mentionne Levine. À peu près le même montant qu’il consent à absorber. Il doit convaincre les Predators de retenir une portion du salaire d’Ekholm ou d’accepter un contrat en retour.»

«Échanger Artturi Lehkonen [ou Byron] aiderait la cause de Bergevin, évidemment.»

Or, puisqu’il reste une année au contrat d’Ekholm après celle-ci, il est plus délicat pour les Predators de retenir une fraction de son salaire.

Bergevin peut à ce moment décider d’impliquer une troisième équipe dans l’échange, un scénario qu’il a lui-même évoqué lors de son dernier point de presse.

Voici comment ce genre de transaction fonctionne. Les Predators échangent Ekholm aux Blackhawks de Chicago, par exemple. Les Blackhawks le refilent ensuite au Canadien en acceptant de retenir une portion du salaire d’Ekholm en retour d’un choix au repêchage.

C’est une façon intelligente d’utiliser son espace sous le plafond comme une arme. Grossièrement, le CH «achète de l’espace» aux Blackhawks.

Si Bergevin veut vraiment être agressif, il pourrait, en théorie, opter pour une formation de 20 joueurs jusqu'à la date limite en se croisant les doigts pour que personne ne se blesse. Il aurait ainsi «créé» assez d'espace sur la masse pour accueillir Ekholm sans sacrifier un contrat, mais il devrait alors accepter d'être carrément collé au plafond.

Le cas échéant, si un joueur se blesse après la date limite, Bergevin pourrait invoquer une clause spéciale.

«Avec l'exception d'urgence, si quelqu'un contracte la COVID-19 alors que tu ne disposes pas de l'espace nécessaire pour rappeler un joueur, tu peux exceptionnellement rappeler gratuitement quelqu'un dont l'impact annuel sur la masse est inférieur à 1 million $, affirme Levine. Si un attaquant ou un défenseur est simplement blessé, tu dois jouer un match avec un joueur en moins dans ta formation et, par la suite, tu peux rappeler gratuitement un joueur.»

Les bonis des jeunes

Dans tout ça, Bergevin doit surveiller un autre dossier de près : les bonis de performance que Jesperi Kotkaniemi, Suzuki et Romanov pourraient toucher en vertu de leur contrat d'entrée dans la Ligue nationale. Ceux-ci s'ajoutent à la masse salariale à la fin de l'année.

D'abord, les bonis de catégorie A. Chacun des neuf accomplissements prévus rapporterait 145 122 $ au joueur concerné. Il ne peut toucher plus de 580 488 $ avec ce type de bonis (maximum de quatre conditions remplies).

Ensuite, il y a les bonis de catégorie B. Ceux-ci sont très difficiles à atteindre donc plus rares. Si une des conditions est remplie, le joueur concerné empoche 1,4 million $.

Si ces bonis font en sorte que l’équipe dépasse le plafond salarial, l’excès sera comptabilisé sur la masse du Canadien la saison prochaine. Bergevin composerait donc avec un certain handicap dès le début de la campagne 2021-2022.

D'ailleurs, c’est sans doute en raison de l’ensemble du casse-tête devant être élucidé par Bergevin que la première année du contrat d’entrée de Caufield ne contient pas des bonis de performance. Elle contient toutefois des bonis en fonction du nombre de matchs joués.

Conditions pour les bonis de performance prévus dans les contrats d’entrée

Catégorie A

Attaquant

• 14 buts

• 24 aides

• 41 points

• Dans le top 6 chez les attaquants de l’équipe pour le temps de jeu (total ou par match – minimum 29 matchs)

• Dans le top 3 au chapitre du différentiel chez les attaquants de l’équipe (minimum 29 matchs)

• Moyenne de 0,73 point par match (minimum 29 matchs)

• Équipe d’étoiles des recrues (ne s’applique pas à Kotkaniemi et Suzuki)

• Sélection au match des étoiles (ne s'applique pas cette année)

• Joueur par excellence du match des étoiles (ne s'applique pas cette année)

Défenseur

• 7 buts

• 17 aides

• 27 points

• Dans le top 4 chez les défenseurs de l’équipe pour le temps de jeu (total ou par match – minimum 29 matchs)

• Dans le top 3 du différentiel chez les défenseurs de l’équipe (minimum 29 matchs)

• Moyenne de 0,49 point par match (minimum 29 matchs)

• Dans le top 2 chez les défenseurs de l’équipe pour les tirs bloqués

• Équipe d’étoiles des recrues

• Sélection au match des étoiles (ne s’applique pas cette année)

• Joueur par excellence du match des étoiles (ne s’applique pas cette année)

Catégorie B

• Top 10 chez les attaquants du circuit au chapitre des buts, aides, points ou points par match (minimum 29 matchs)

• Top 10 chez les défenseurs du circuit au chapitre des buts, aides, points, temps de jeu ou points par match (minimum 29 matchs)

• Gagne un des trophées suivants : Hart, Selke, Maurice-Richard, Conn-Smythe

• Première ou deuxième équipe d'étoiles