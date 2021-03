Un suspect accusé dans le drame de North Vancouver

L’homme soupçonné d’avoir tué une femme et blessé six autres personnes à l’arme blanche samedi à North Vancouver, en Colombie-Britannique, a été accusé dimanche.

Yannick Bandaogo, né en 1993, a été inculpé de meurtre, a rapporté CTV News, dimanche, en se fiant à des dossiers des tribunaux en ligne.

Il avait été arrêté par la police à la suite de l’attaque à l’intérieur et à l’extérieur de la bibliothèque de Lynn Valley, samedi après-midi. D’après une vidéo diffusée sur internet, il a été appréhendé à l’extérieur en possession d’un couteau.

Il serait le seul suspect, a précisé la GRC de la Colombie-Britannique sur Twitter, samedi.

L’accusé était connu des policiers qui n’ont pas avancé de motifs pour expliquer cette attaque qui aurait commencé dans la bibliothèque avant de se poursuivre dans la rue.

Aucune précision n’a été donnée sur l’état de santé des victimes.

Les services d’urgence de la Colombie-Britannique ont mentionné avoir été appelés dans ce secteur vers 13 h 45 et ont alors déployé 11 ambulances et deux superviseurs sur les lieux.

«Nous roulions sur la rue Lynn Valley, et il y avait une femme juste à côté de sa voiture avec un garçon de sept ans, plusieurs coups de couteau et des saignements abondants... Elle a dit que c’était un agresseur à l’arme blanche qui courait dans la rue, alors nous avons immédiatement fait demi-tour pour aller aider d’autres victimes», a déclaré un témoin à Global News, samedi.

De nombreuses personnes ont déposé dimanche des fleurs devant la bibliothèque et un restaurant situé à proximité pour rendre hommage aux victimes «Nous avons vu un immense déferlement d’appui de la part de la communauté, les gens laissent des fleurs et expriment leur appréciation pour le personnel des services d’urgences qui étaient ici. C’est une façon d’exprimer leur deuil», a mentionné le maire de l’arrondissement Mike Little au «Vancouver Sun».

La bibliothèque et tous les commerces des alentours sont restés fermés dimanche.