Une triste reprise pour Félix Auger-Aliassime

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a perdu une dure bagarre contre l’Américain John Isner, qui a triomphé en deux manches identiques de 7-6 (5), dimanche, dans un match de troisième tour au tournoi de Miami.

Le vétéran a eu besoin de 1 h 49 min pour l’emporter. Le duel en fut un de serveurs, car aucune balle de bris n’a été recensée. L’affrontement a été en quelque sorte une copie conforme du seul autre rendez-vous entre les deux hommes, également tenu à Miami. En 2019, Isner avait battu son rival 7-6 (3) et 7-6 (4) en demi-finale.

Même si Isner paraissait imparable au service, Auger-Aliassime croyait bien avoir une chance de prolonger le suspense au bris d’égalité du deuxième set, effaçant un retard de 3-0. Cependant, le vainqueur a repris l’ascendant et a profité d’une faute directe de l’athlète de la Belle Province pour conclure les hostilités.

La rencontre a été des plus serrées, puisqu’Isner a empoché 76 points, un de plus que le perdant. Il a aussi eu le dessus pour les as (16-11), tandis que le Canadien classé au 18e rang mondial a commis cinq doubles fautes contre une seule pour le détenteur du 28e rang de l’ATP.

Par ailleurs, Auger-Aliassime devait retourner sur le court plus tard en journée. En compagnie du Polonais Hubert Hurkacz, il devait se mesurer au Croate Ivan Dodig et au Slovaque Filip Polasek dans un match de la ronde des 16 en double.

Hurkacz sera pour sa part le prochain rival de l’Ontarien Denis Shapovalov en simple, les deux joueurs devant croiser le fer au troisième tour. Également à cette étape, Milos Raonic en découdra avec le Français Ugo Humbert. Les gagnants de ces deux matchs se mesureront à la ronde subséquente.