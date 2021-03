Alain Vigneault n’est pas du tout satisfait de Carter Hart

Insatisfait des efforts de Carter Hart, l’entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie, Alain Vigneault, a décidé de laisser son jeune gardien de côté jusqu’à nouvel ordre.

Hart est bon dernier dans toutes les catégories importantes chez les gardiens qui avaient disputé plus de 10 parties avant les rencontres de lundi dans la Ligue nationale de hockey (LNH). L’athlète de 22 ans présente en effet une moyenne de buts alloués de 4,04 et un taux d’efficacité de ,869 après 22 parties.

Ainsi, le pilote estime que Hart n’est pas en mesure d’aider l’équipe. Il se concentrera sur l’entraînement et ne sera pas de la formation des siens lundi et mercredi, contre les Sabres de Buffalo. Vigneault a d’ailleurs lancé le processus dimanche, pendant que le reste de l’équipe profitait d’une journée de congé.

«Ce n’était pas une journée de congé pour Carter, c’était une journée de travail, a dit Vigneault lundi en vidéoconférence. Nous avons été en mesure de le faire patiner [dimanche]. Il va patiner [lundi] pendant la séance et rester sur la glace ensuite. Il va s’entraîner avec l’équipe [mardi] et rester ensuite. Mercredi, il fera la même chose.»

«Nous allons continuer dans cette voie pour un moment. Il a besoin de travailler sur son jeu. Il a besoin de travailler plus fort, il a besoin de travailler mieux. J’ai eu une bonne conversation avec lui et [l’entraîneur des gardiens Kim Dillabaugh] à propos de mes attentes au sujet de ses habitudes d’entraînement et de sa capacité à arrêter la rondelle.»