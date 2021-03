Aucune marge de manœuvre pour le Lightning

Le directeur général du Lightning de Tampa Bay, Julien BriseBois, aurait certainement aimé pouvoir aider son équipe dans les prochains jours en faisant l'acquisition d'un joueur, mais il admet que ce sera quasi impossible.

«Notre plus gros défi, c'est l'absence d'espace sous le plafond salarial», a admis le Québécois, lundi, lors d'un entretien avec Jean-Charles Lajoie sur les ondes de TVA Sports.

«On a pris la décision pendant la saison morte d'utiliser tout l'espace qui allait nous être alloué d'entrée de jeu. D'ailleurs, la semaine dernière, contre Dallas, on a dû jouer à court d'un homme parce qu'on n'avait pas suffisamment d'espace sous le plafond pour avoir 18 patineurs.»

«Ça démontre à quel point nous sommes collés au plafond salarial. Il y a plusieurs équipes qui se retrouvent dans des situations similaires alors que ce sera le plus gros défi d'ici la date limite des échanges dans notre cas.»

Cela dit, la formation floridienne devrait pouvoir compter sur un ajout de taille en vue des séries éliminatoires : Nikita Kucherov.

«Est-ce qu'il sera prêt pour le premier match des séries? Je ne le sais pas, mais si ce n'est pas pour le premier match, ça ne devrait pas tarder par la suite, a dit BriseBois. On a bon espoir qu'il sera prêt à rejoindre notre groupe une fois les séries entamées.»

Le Russe de 27 ans a été opéré à une hanche avant le début de la campagne et a ainsi été placé sur la liste des blessés à long terme.

Le Lightning devrait toutefois bien s'en sortir d'ici là puisqu'il trône au sommet du classement de la Ligue nationale de hockey grâce à un dossier de 24-8-2, bon pour 50 points.

«On s'était fixé comme objectif de se classer pour les séries, a indiqué BriseBois. On a un très bon début de saison et on est en voie de sécuriser notre place en éliminatoires.»

Et le principal artisan de ces succès est nul autre que le gardien Andrei Vasilevskiy.

«Il devrait être dans la discussion pour le trophée Vézina, mais aussi pour le trophée Hart, a dit le DG du Lightning. C'est un joueur d'exception. C'est selon moi le meilleur gardien de but au monde en ce moment.»