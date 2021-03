Des travailleurs du Soleil ont hâte de se débarrasser de Power

Des employés du Soleil qui ont encore leurs fonds de retraite dans une entreprise appartenant aux Desmarais ont hâte de quitter le giron de Power Corp. pour tourner la page pour de bon.

« On comprend les employés de vouloir rompre les liens avec Power Corp. et ses filiales le plus rapidement possible, vu l’historique. Les syndicats le souhaitent aussi », a indiqué au Journal Stéphane-Billy Gousse, président du Syndicat des employé-es de bureau du Soleil (CSN), vendredi.

Ces derniers jours, des employés du Soleil ont confié au Journal qu’ils avaient un immense malaise d’avoir leurs régimes de retraite dans les coffres de l’entreprise Canada Vie, du groupe Great-West Lifeco Inc., qui appartient à Power Corporation, propriété de la famille Desmarais.

À micro fermé, ces travailleurs ont dit ne pas avoir digéré la rémunération d’au moins 2 M$ de l’ex-propriétaire de Groupe Capitales Médias, Martin Cauchon, quand l’entreprise nageait dans le rouge avec des dettes de 27 M$.

« Situation temporaire »

Hier, le Syndicat des employé-es de bureau du Soleil (CSN) a souligné qu’il s’agissait « d’une situation temporaire ».

Même son de cloche du côté du DG de la Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i), Stéphane Lavallée : « Nous nous apprêtons à aller en appel d’offres pour ce volet aussi », a-t-il expliqué.

Aujourd’hui, les assurances collectives des travailleurs de CN2i ont été confiées à Desjardins, et l’intermédiaire en services-conseils pour les réclamations est AGA Assurances collectives.

Mais pour le nouveau régime de retraite, le changement reste à faire.

« Si nous ne l’avons pas fait jusqu’à maintenant, c’est simplement parce qu’il y a énormément de priorités à gérer en même temps pour les nouvelles coopératives et que le maintien temporaire de la situation actuelle ne comporte aucun préjudice pour les cotisants », a conclu M.Lavallée.