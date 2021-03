Du sirop d’érable 100% Hochelaga

Un Montréalais a résolu d’amener son «érablière» à ses voisins qui n’en ont jamais vu. Il a entaillé le grand érable devant chez lui dans Hochelaga. Sur le bord du trottoir, les traditionnelles goutterelles et chaudières métalliques ne passent pas inaperçues.

«J’habite près de la station de métro Préfontaine, alors il y a plein de monde qui circule devant chez moi et je voulais offrir aux gens une vraie scène du temps des sucres», explique Marcel Depuis.

«Même si les arbres de la ville sont coincés dans le béton, c’est possible de récolter leur sève comme en forêt», rappelle M. Dupuis, qui s’est procuré deux chalumeaux et deux chaudières il y a deux ans.

Sa modeste récolte régale surtout ses petits voisins d’à-côté: «Ça les amuse de savoir que le sirop provient de l’arbre devant chez eux», raconte le retraité de 74 ans qui a grandi à Sainte-Julienne, dans Lanaudière.

Exotisme en ville

Banal à la campagne, le spectacle d’un érable entaillé à l’ancienne devient exotique dans le contexte de la métropole. De nombreux passants semblent étonnés, et plusieurs sourient, réjouis par la vue des chaudières grises. Certains soulèvent le couvercle pour évaluer le niveau de la sève accumulée.

Photo Louis-Philippe Messier

«Mais qu’est-ce que c’est? Je n’ai jamais vu un érable comme ça!» s’exclame Yemi Adebo, originaire du Bénin, qui vit au Québec depuis dix ans et qui n’avait jamais encore vu de goutterelles et de chaudières. La passante émerveillée discute avec M. Dupuis pendant quelques minutes, puis elle continue sa route vers le métro en s’écriant: «Je vais me coucher moins bête ce soir!»

Récolte abondante

Curieux de reluquer la vitesse à laquelle ses chaudières se remplissent, l’acériculteur amateur chaussé de sandales Crocs visite son érable très régulièrement. Cette année, M. Dupuis avait pris le soin d’inviter Le Journal au moment d’entailler l'arbre, au début du mois. Aussitôt la mèche de la perceuse retirée du trou dans l’écorce, du côté ensoleillé du tronc, la sève ruisselait étonnamment rapidement: «Je n’ai jamais vu ça couler aussi vite!»

Photo Louis-Philippe Messier

Un petit comique a déjà gâché une chaudière de récolte en y jetant son mégot de cigarette, mais c’est le seul incident regrettable qu’ait eu à déplorer M. Dupuis jusqu’à maintenant.

Nectar ambré

«Ce n’est pas sorcier et je ne sais pas pourquoi personne ne fait comme moi. C’est sûr que ça prend beaucoup de temps pour bouillir l’eau qu’il faut réduire quarante fois pour obtenir du sirop. Il n’y a aucune économie à faire là-dedans.»

Photo Louis-Philippe Messier

Un parfum d’érablière embaumait sa cuisine lors de ma visite de dégustation de cette première fournée 2021 de ce sirop 100% montréalais. «Pour ton fils!» me dit-il en me tendant un échantillon, auquel je ne peux pas dire non. Ledit fils a fait exprès de gâcher les premières photos de sa dégustation – il me l’a avoué – afin de me soutirer quelques cuillerées supplémentaires. N’ayant pour ma part aucun adulte pour me contraindre, j’en ai avalé autant que je voulais. Le nectar ambré que M. Dupuis a tiré du vieil arbre devant chez lui m’a paru d’autant plus savoureux que je connais toute la bonne humeur qu’il y a mise.

Photo Louis-Philippe Messier

Sécuritaire

«Il n’y a aucun danger associé au fait d’entailler un érable en ville, c’est la même chose qu’à la campagne», confirme Caroline Cyr, conseillère en communication pour Producteurs acéricoles du Québec.

► Un groupe Facebook privé québécois appelé L’érablière pour débutant regroupe des milliers de membres qui s’échangent des conseils.